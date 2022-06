A Volkswagen hosszú ideje készül az Amarok pickup érkezésére. A középkategóriás teherautót már 2020 márciusában egy vázlattal jelentették be. A német márka apránként lecsupaszította a részleteket, most pedig a legújabb egy rövid videó formájában érkezett, amely a hátsó részt mutatja be.

A teaser-videót a cikk alján beágyazott közösségi média posztban lehet megnézni, de lényegében a VW most hivatalosan is megerősítette, hogy az Amarok V6-os TDI motorral is érkezik majd. Ez nem meglepetés, bár még mindig nem erősítették meg, hogy ez a hathengeres egy igazi VW TDI lesz-e, vagy a 2023-as Ford Rangerből vették át.

9 Fotó

Ha már a Ford Rangerről beszélünk, a legújabb teaser egy másik eleme, amely valahogy az új Rangerre emlékeztet, az autó nevének a platóra való kiírása. A LED-es hátsó lámpák grafikája szintén látható a videóban.

Eközben egy korábbi Amarok teaser elárulja, hogy opcionális mátrix LED-es fényszórók (IQ Lights néven) lesznek kaphatók. A ráncfelvarrott VW Polóban ezek a lámpák mintegy 900 lumen fényerőt produkálnak - ez majdnem kétszerese a széria fényszóróknak. Ezek a mátrix LED-es fényszórók a 2023-as Ford Rangerhez is elérhetők.

A Ford T6-os platformjára áttérve az új Amarok 100 milliméterrel hosszabb és több mint 40 mm-rel szélesebb lesz, mint a leköszönő modell. A hasznos teherbírás(1,200 kilogrammra nőtt, míg a vontatási kapacitás 3,500 kg.

Öt felszereltségi szint lesz, nevezetesen Base, Life, Style, Panamericana és Aventura. A kerékméretek változattól függően változnak, 17 és 21 hüvelyk között. Az Amarok infotainment rendszere a Ford SYNC4 rendszerén fut majd, és 10,1-, illetve 12 colos méretben lesz elérhető, nyolc colos digitális vezetői kijelzővel párosítva.

A Volkswagen 2022. július 7-én mutatja be a 2023-as Amarokot. Addigra több részletet is megtudhatunk, bár nem lepődnénk meg, ha a következő hetekben vagy hetekben újabb teaser látna napvilágot.

