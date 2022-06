A Mazda jelenlegi villanyautó-portfóliója meglehetősen kicsi. Globális szinten ott van az MX-30, amely a márka első sorozatgyártású elektromos járműve. A kínai piacra készül egy nulla emissziójú crossover is, a CX-30, amelyet a Mazda a kínai Changan céggel közös vállalatával együtt fejlesztett ki. Három további EV és öt PHEV járművet mutatnak be 2025-ig, de ami ennél is fontosabb, a Mazda elkötelezte magát amellett, hogy legkésőbb a következő évtized közepéig világszerte karbonsemleges gyártást valósít meg.

A japán autógyártó nemrég bejelentett terve része annak a nagyobb célnak, hogy 2050-re a Mazda teljes ellátási láncát karbonsemlegessé tegye. A vállalat három kulcsfontosságú területre összpontosít stratégiája megvalósítása érdekében: az energiatakarékosságra, a megújuló energiaforrásokra való áttérésre és a szén-dioxid-semleges üzemanyagok bevezetésére a házon belüli szállításban. A Mazda továbbra is támogatja a beszállítói lánc zöldebbé tételére irányuló erőfeszítéseket is a folyamat során.

Ami az energiafogyasztást és az energiatakarékosságot illeti, a gyártó kifejtette, hogy leginkább a járműgyártás során kialakuló energiamérlegre összpontosít, ahol nagy mennyiségű szén-dioxid kerül kibocsátásra. A Mazda olyan gyártási folyamatokat fog bevezetni, amelyek kevesebb energiát igényelnek, beleértve az alacsony hőmérsékleten száradó festékeket, és a feldolgozási technológiák optimalizálásával javítani fogja az energiaátalakítás hatékonyságát.

A cég az alacsony kibocsátású vagy szén-dioxid-mentes energiatermelés különböző formáit is mérlegelni fogja. Érdekesség, hogy a Mazda a Hirosimai Autóipari-Akadémiai-Kormányzati Együttműködési Tanáccsal fog együttműködni a karbonsemleges üzemanyagok használatának előmozdítása és megvalósítása érdekében a vállalaton belüli szállítási feladatokban. Végül, de nem utolsósorban, a vállalat a japán gyárak tapasztalatai alapján fogja megvalósítani az optimális megközelítést a világ minden táján található gyártóüzemek számára.

Idén áprilisban a Mazda megkezdte első modern kori, hátsókerekes járművének, a CX-60-nak a gyártását.

