A következő néhány évben a Chevrolet tervei között szerepel a Corvette C8-as modellcsalád további bővítése. Tudjuk, hogy egy hibrid és egy teljesen elektromos változat is fejlesztés alatt áll, de a nevük továbbra is rejtély. Egy új védjegy azonban utalhat arra, hogy mi fog következni, mivel a Chevrolet levédette a Corvette Grand Sport nevet.

Az autógyártónak már van védjegye a névre, ami még mindig aktív. A Chevrolet először még 2008. november 17-én nyújtotta be ezt, és május 26-án nyújtotta be az új kérelmet. A védjegybejelentések és szabadalmak nem jelentenek biztosat, így jó esély van arra, hogy a Grand Sport név a polcon marad, mielőtt a Chevy felhasználná, ha egyáltalán felhasználja.

Az új bejelentés időzítése azért érdekes, mert a Chevy még legalább két Corvette-változatot tervez. Áprilisban az autógyártó bejelentette, hogy 2024-ben egy hibrid Corvette-et dob piacra. A vállalat azt is belebegtette, hogy a kupé először kap majd összkerékhajtást. Akkor a General Motors elnöke, Mark Reuss a LinkedIn-en azt írta, hogy később további részletek érkeznek majd, többek között a névvel kapcsolatban.

A Chevy egy teljesen elektromos Corvette-et is fejleszt, de erről még kevesebb részletet tudunk. Valószínűleg a GM Ultium akkumulátor-technológiáját használja majd, miközben mind a négy kereket hajtja. Ez egy másik modell, amelynek a nevét nem tudjuk, de figyelni fogjuk a további bejelentéseket.

A Chevrolet talán azért nyújtotta be az új védjegyet, hogy megelőzze a régi lejáratát, garantálva, hogy a Corvette Grand Sport név birtoklásában ne legyen rés. Úgy tűnik, hogy a Chevy 2008-as védjegye 2022 november végén jár le.

Bárhogy is dönt a Chevrolet a névvel kapcsolatban, reméljük, hogy a Grand Sport nevet újra láthatjuk. A legutóbbi Grand Sport a Stingray és a Z06 között helyezkedett el a Corvette kínálatában, de nem világos, hogy egy új Grand Sport hova lehetne sorolható. A Chevrolet dolgozik a villanyautón és a hibrideken, a Z06 gyártása még idén megkezdődik, és most az új Grand Sport védjegy is borzolja a kedélyeket.

