A 2023-as modellévű Polestar 2-t alig néhány hete jelentették be, és akkor még nem is sejtettük, hogy a svéd gyártó hatalmas meglepetést tartogat az elektromos szedán új modellévére. A Polestar Engineered termékcsalád részeként az új Polestar 2 BST Edition 270-ben a villanyautó legkeményebb közúti változatát tisztelhetjük, amely komoly teljesítménynöveléssel és a hozzá illő árral érkezik.

Kezdjük a kétmotoros elektromos hajtáslánccal, amelyet átdolgoztak, hogy 476 lóerős csúcsteljesítményt és 680 newtonméter nyomatékot nyújtson. Ami talán még ennél is fontosabb, a Polestar "fokozott reakciókészséget" ígér a "sportosabb dinamika" mellé. A hajtáslánc elektromos energiáját ugyanaz a 78 kWh-s akkumulátorcsomag biztosítja, mint a normál modellekben.

De a teljesítmény nem minden, és a Polestar speciálisan kifejlesztett, két irányban állítható Ohlins lengéscsillapítókat is beépít a motorháztető alá. Egy új első rugóstag és 20 százalékkal merevebb rugók is részei a felfüggesztés frissítésének, amely mostantól 25 mm-rel alacsonyabb hasmagassággal rendelkezik. A limitált szériás elektromos szedán 21 colos könnyűfém keréktárcsákon gördül, 245/35-ös keresztmetszetű Pirelli P Zero abroncsokkal, amelyeket kifejezetten az autóhoz fejlesztettek ki. A fékrendszeren nem végeztek módosításokat, megtartotta négydugattyús Brembo fékjeit.

Két külső szín - Thunder vagy Snow - áll rendelkezésre, kontrasztos Charcoal WeaveTech belsővel. A karosszéria színű lökhárítók és oldalszoknyák megkülönböztetik a Polestar 2 BST Edition 270-et a normál Polestar 2 modellektől, míg a sportosabb megjelenést tovább fokozó matt fekete karosszériacsík 1000 dolláros (kb. 350 ezer forintos) opcióként rendelhető. Svédarany fényezés látható a féknyergeken, a lengéscsillapító elemeken, a szelepsapkákon és a biztonsági öveken.

A Polestar mindössze 270 darabot gyárt a Polestar 2 különleges kiadásából a globális piacokra.

