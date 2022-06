A Tesla és más elektromos járműgyártók nagymértékben támaszkodnak néhány különböző ásványi anyagra. Az egyiket, a lítiumot nagyrészt Kínában bányásszák, finomítják és dolgozzák fel, bár lítiumlelőhelyek világszerte találhatók. Mégis, Kína beugrott az EV-ásványok nyersanyag-játékába, ami megnehezíti más országok számára, hogy ilyen léptékben versenyezzenek, és ez néhány dolgot előrevetíthet a Tesla és más villanyautó-gyártók számára.

Kína agresszívan próbálja fenntartani dominanciáját a lítium és más ásványi anyagok feldolgozásában az akkumulátorok számára, amint azt a Gavekal Research által e hónap elején megosztott, az iparágra vonatkozó világméretű elemzés is ábrázolja. A hír, ahogy arról a Barron's, a növekvő villanyautó-kereslet közepette érkezik, ahogy a fogyasztók kezdenek a kibocsátásmentes technológia felé fordulni - ami a lítium árának akár 400 százalékos növekedését eredményezte az elmúlt évben.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a 2030-ig tartó évtizedben a lítiumértékesítés értéke hússzorosára nő, és Kína már most is vezető szerepet tölt be a világ lítiumpiacán. Ráadásul a Tesla a lítium nagy részét az országból szerzi be, egy részét argentin bányászati tevékenységet folytató vállalatoktól. Becslések szerint Kína a világ lítiumtermelésének több mint felét finomítja.

"A világ lítiumtermelésének 60%-át finomítja, a globális akkumulátorcellakapacitás 77%-át és a világ akkumulátor-alkatrészgyártásának 60%-át ellenőrzi" - írta a Gavekal Kínáról. "A 2030-ig globálisan tervezett 200 akkumulátor megagyárból 148 Kínában van".

Mégis, a Gavekal szerint a Trump-kormány által Kína és Brazília ellen indított kereskedelmi háború hatással van arra, hogy az egyes országok hogyan tekintenek az amerikai autógyártókra - beleértve a Teslát is.

"Az amerikai márka az elmúlt években sokat veszített fényéből Latin-Amerikában" - írta a Gavekal. "Miközben Peking Argentínának és a régió más országainak udvarolt, az USA a Trump-kormányzat alatt kereskedelmi háborút indított ellene és Brazília ellen".

Egyelőre Kína lítiumelőnye folyamatos áremelkedést jelent, és azt, hogy a Tesla továbbra is számít az országra lítium tekintetében, több más gyártó mellett.

A Teslának még mindig vannak folyamatban lévő ellátási megállapodásai a kínai Ganfeng és Yahua lítiumfinomítókkal. Továbbá, a vezérigazgató Elon Musk megjegyezte, hogy a lítiumbányászat és -finomítás növekvő költségei miatt a Teslának "be kell szállnia a bányászatba és finomításba közvetlenül, méretarányosan, hacsak a költségek nem javulnak".

De mivel Kína hiperfókuszál a nyersanyagokra a saját ellátási láncaiban, a Tesla kapcsolata a kínai finomítókkal nem fog sehová sem vezetni, még akkor sem, ha maga kezdi el az ásványi anyag finomítását. Még ha az észak-amerikai lítiumbányászok, például az Albemarle és a Livent amerikai cégek tovább növekednek is, és még a Biden-kormányzat politikája is támogatja őket, az USA még évekig távol van attól, hogy esélye legyen elkapni a kínai lítiumpiacot.

Ez a cikk a EVANNEX jóvoltából jelenhet meg nálunk, amely utángyártott Tesla tartozékokat gyárt és értékesít. Az itt kifejtett vélemények nem feltétlenül a Motor1-ét, és az EVANNEX sem fizetett nekünk a cikkek közzétételéért. Érdekesnek találjuk a vállalat, mint a Tesla tartozékok utángyártott beszállítójának nézőpontját, és örömmel osztjuk meg a tartalmát ingyenesen. Jó szórakozást!

Franciaországban bírságot kapott egy sofőr, akinek Alpine-ját lekapta egy kamera gyorshajtás közben - de van egy kis gond. Itt írtunk arról, hogy mi az.