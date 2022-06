Hosszú várakozás után végre megismerhetjük a valaha készült egyik leglenyűgözőbb hiperautó végleges változatát. Öt és fél év telt el azóta, hogy a Mercedes-Benz először jelentette be, hogy Forma-1-es motort fog használni utcai autóban.

Most már hivatalos a Mercedes-AMG ONE, amely minden, a csillagos márka által generált elvárásnak megfelel. F1-es hibrid motorral rendelkezik, közúton is vezethető, és a plug-in hibrid hajtáslánc összteljesítménye 1063 lóerő.

Az AMG ONE legnagyobb érdeme kétségkívül a szíve, a motorja. A 2017-es első bejelentés óta ismert, hogy a Mercedes-Benz a ONE fejlesztéséhez egy saját F1-es hajtásláncot használ.

Az is gondot jelentett, hogy ezt a rendszert valóban működőképessé tegyék egy közúti modellben. A valóság azonban azt mutatja, hogy sikerrel jártak. Az 1,6 literes V6-os belsőégésű motor fordulatszáma elképesztő, 11 000 fordulat/perc fordulatszámig pörög, egyetlen turbófeltöltővel és elektromos rásegítéssel.

A blokk két felülről felfelé nyíló vezérműtengelyt, légrugós szelepeket, közvetlen befecskendezést és összetett kipufogógáz-tisztító rendszert használ, hogy önmagában 566 lóerőt termeljen. És bár ez lehetetlennek hangzik, mégis megfelel az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási előírásoknak.

De a hihetetlen motor csak a történet fele, képletesen és szó szerint is. Négy elektromos erőművel együttesen adja a ONE 1063 lóerős összteljesítményét és az összkerékhajtást.

64 Fotó

Két motor található elöl, egy-egy a kerekeknél, amelyek együttesen 322 lóerőt termelnek. A harmadik motor a benzinmotorral együtt kerül beépítésre, 161 lóerőt küldve a forgattyús tengelyre. A negyedik motor a high-tech turbófeltöltőhöz kapcsolódik, amely a Mercedes-AMG szerint további 121 lóerőt ad a csomaghoz. Ez a motor a turbófeltöltőből is képes energiát visszanyerni, amikor a kipufogógázok megpörgetik azt, és azt más funkciókra is fel lehet használni.

A motor mellett a Mercedes-Benz mérnökei sok időt töltöttek a ONE lítium-ion akkumulátorával is. Plug-in hibridként sokkal kisebb akkumulátorral rendelkezik, mint egy tisztán elektromos autó, és a teljes kapacitás mindössze 8,4 kWh.

Az optimális teljesítményhez azonban elengedhetetlen volt a hűtés, ezért a német cég egy összetett folyadékhűtési rendszert alkalmazott az akkumulátorcsomaghoz. Ez lehetővé tette a csomag súlyának csökkentését is.

Az eredmény egy több mint 1000 kombinált lóerővel rendelkező hiperautó, amely az akkumulátor hőmérsékletét 45 Celsius-fok körül tartja. Csak elektromos meghajtással 18 kilométert képes megtenni, és összességében körülbelül 1695 kilogrammot nyom.

Minden rendszerrel együtt a ONE 2,9 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, teljes mértékben kihasználva az AMG 4MATIC+ összkerékhajtást és a kifejezetten ehhez a modellhez kifejlesztett új, hétfokozatú automatizált kézi sebességváltót. Még lenyűgözőbb a mindössze 7,0 másodperces 0-200 km/órás sebesség. Teljes gázzal az AMG ONE 352 km/h sebességet ér el.

A ONE monocoque vázát, kombinálva a tolórudas felfüggesztéssel, szintén a maximális teljesítményre tervezték. A karosszéria alatt rengeteg alumíniumot használtak fel, elöl és hátul öt kar és két állítható rugóstag található. A rugók a menetirányhoz képest keresztirányban vannak felszerelve, és hatékonyan helyettesítik a hagyományos kipörgésgátlót a karosszéria dőlésének csökkentése érdekében.

A vezetési almódok lehetővé teszik a felfüggesztés beállítását Comfort, Sport vagy Sport + mód között, attól függően, hogy a ONE-on elérhető számos általános vezetési mód közül melyiket választja. Az AWD-rendszerhez kapcsolódó elektronikus nyomatékszabályozás is módosítható a választott programtól függően.

A karosszéria mindeközben az aerodinamikai tervezés tanulmánya. Már 50 km/h feletti sebességnél is negatív felhajtóerőt generál, bár a Mercedes-Benz nem közölte a maximálisan elérhető leszorítóerőt. Valószínűleg a választott vezetési módtól függ, mivel a ONE tele van aktív aerodinamikai elemekkel.

Az első diffúzoron aktív spoilerek, az első kerékjárati íveken szellőzőnyílások és természetesen egy állítható hátsó szárny is található rajta. A pályamód Race Plus és Strat2 programjaiban a Mercedes-AMG állítása szerint a leszorítóerő ötször nagyobb, mint a normál közúti üzemmódban. A harmadik, Race DRS nevű üzemmód egy kifejezetten a végsebesség elérésére szolgáló, alacsony légellenállású program.

A Forma-1-es élmény nem korlátozódik a motorra vagy a felfüggesztésre. Az AMG ONE belsejében versenyülések találhatók, amelyek egyenes üléspozíciót biztosítanak a lábaknak. A sofőr egy téglalap alakú, F1-stílusú kormánykerékbe kapaszkodik, amelynek két 10,0 hüvelykes digitális kijelzője kiemelkedik a műszerfalból.

Mindezt olyan kényelmi funkciókkal kombinálva, mint a stílusos klíma és hangszórórácsok, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a szénszálas és bőrrel borított légkörbe. A pillangószárnyas ajtók elektrohidraulikusan nyílnak, míg a hagyományos belső visszapillantó tükröt kamera helyettesíti.

Kívülről az AMG ONE különleges, tíz küllős, magnéziumból kovácsolt (opcionálisan kilenc küllős), Michelin Pilot Sport Cup 2 M01 gumiabroncsokkal borított, speciális kerekeket visel, amelyeket kifejezetten a hiperautóhoz fejlesztettek ki, és hatdugattyús féknyergeket rejtenek, amelyek elöl 15,6 colos, karbokerámia tárcsafékekbe harapnak; hátul 15 colos tárcsák és négydugattyús féknyergek vannak.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a ONE-nak ugyanolyan jól kell fordulnia és megállnia, mint ahogyan gyorsít. Talán még jobb is, hiszen a Mercedes-Benzről már régóta pletykálják, hogy új sportkocsi-mércéjével nürburgringi körrekordot szeretne felállítani.

De erre még várnunk kell. Azt is meg kell néznünk, hogy a Mercedes-AMG tervez-e bármilyen módosítást a ONE korábban közölt gyártási részletein. A német gyártó legutóbbi bejelentése nem tett bővebb említést róla, pedig már egy ideje tudjuk, hogy mindössze 275 darabot terveznek belőle, 1,86 millió eurós áron. És ahogy az várható volt, már mindegyik foglalt.

