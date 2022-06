Az RX rövidítés hallatán a Mazda-rajongók valószínűleg vágyakozva gondolnak a márka egykori Wankel-motoros sportkocsijaira. De a Lexus már évek óta eltérítette a két betűt egy nagy SUV számára. Méghozzá elég sikeresen.

1998-as bevezetése óta világszerte több mint 3,5 millió darabot adtak el belőle, ebből több mint 300 000-et Európában. A Lexus most új korszakot nyit: A teljesen átdolgozott ötödik generációs RX a márka úgynevezett "Lexus Electrified" stratégiájának központi eleme. A piaci debüt várható időpontja 2022 vége.

A nemrégiben bemutatott új NX-szel és a szintén nemrégiben bemutatott RZ-vel (a jármű még nem rendelhető és nem homologizált) együtt ez a három modell a Lexus eddigi legerősebb offenzíváját jelenti a prémium középkategóriás SUV-k szegmensében.

Az RX új karosszériájának feltűnő jellemzője, hogy a Lexus jellegzetes hűtőrácsa sokkal finomabb, mint a márka más modelljein. Az új RX ugyanazt a GA-K platformot használja, mint az NX, de átalakított változatban. A hátsó részt például teljesen áttervezték - nemcsak a tengelytáv meghosszabbítása, hanem a felfüggesztéshez szükséges további kereszttartók és rugók elhelyezése, valamint a merevség növelése érdekében.

Nézzük meg a méreteket: A 4,89 méteres hossz változatlan maradt, míg a szélesség 25 milliméterrel 1,92 méterre nőtt. A tengelytáv hat centiméterrel nőtt, és mostantól 2,85 méter. Az új platformnak köszönhetően az RX súlya 90 kg-mal csökkent az előző modellhez képest.

Emellett a tetővonal 10 mm-rel alacsonyabb lett. A jellegzetes fekete hátsó oszlop most még háromdimenziósabbnak tűnik, míg a jellegzetesen emelkedő alsó oldalvonal és a nagyméretű 21 colos kerekek még dinamikusabbá teszik az RX megjelenését.

A LED-es fényszórók most karcsúbbak és élesebbek, illetve vízszintesebben helyezkednek el. Az L-alakú nappali menetfényekkel hangsúlyozott kialakításuk erőteljes megjelenést kölcsönöz. Hátul a teljes szélességű lámpabúra hangsúlyozza az RX stílusát, míg a szélesebb nyomtáv (plusz 40 mm) fokozza az úton való jelenlétét.

Az RX 500h F SPORT az RX sportos jellegének hangsúlyozása érdekében különleges dizájn- és teljesítményelemekkel rendelkezik a hűtőrácson, a szoknyákon, valamint az aerodinamikus első és hátsó lökhárítókon.

A rakodópárkány 30 mm-rel alacsonyabb, a csomagtér pedig 50 mm-rel hosszabb, mint korábban. Az extra hosszúság megkönnyíti a terjedelmes tárgyak tárolását, míg a 40:20:40 arányban osztott hátsó ülések lehajtása helyet biztosít a síléceknek vagy szörfdeszkáknak.

A Tazuna cockpit az NX és az RZ mellett az új RX-ben is megtalálható. A Lexus szerint a Tazuna koncepció a japán "gyeplő" szóról kapta a nevét, és támogatja a jármű és a kezelőszervek közvetlen és intuitív irányítását. Az olyan információforrások, mint a multimédiaképernyő, a multiinformációs kijelző, a műszerfali kijelző és a head-up display úgy vannak elrendezve, hogy minimális szem- és fejmozgással lehessen őket megragadni és olvasni.

Az újratervezett első ülések a könnyű be- és kiszállást kiváló tartással és kényelmes klímaberendezéssel kombinálják. Az oldalsó homorú forma ergonomikus deréktámaszt biztosít.

Az új RX egyik jelentős fénypontja az opcionális, állati bőrmentes utastér; a Lexus a vegán és más környezettudatos vásárlók növekvő igényeire reagál. Ez azt jelenti, hogy az alapváltozatban és a Business Line-ban nemcsak az ülések, hanem a kormánykerék és a váltógomb is műbőrrel borított. A rendelkezésre álló színek: fekete bársony és fehér pergamon.

A Lexus Mood Selector" is a csomag részét képezi, amely lehetővé teszi, hogy az utasok 64 színből és 14 különböző témából álló palettáról választhassanak a hangulatvilágításhoz.

A széria 14 colos érintőképernyő a navigációs rendszerrel együtt az egyik legnagyobb a kategóriában. A további gombok gyors és intuitív hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz. Az RX magasabb felszereltségi szintjei alapfelszereltségként az új, 21 hangszórós Mark Levinson Premium Surround Sound Systemet tartalmazzák.

A Lexus LS luxuslimuzinban is alkalmazott, teljesen automatikus parkolási rendszer is elérhető. Ez vezérli a kormányt, a gázpedált és a fékeket - így mindent biztosít, ami a biztonságos és pontos parkolási manőverhez szükséges. A rendszer négy kamerát és tizenkét ultrahangos érzékelőt használ, hogy átfogó képet alkosson a jármű környezetéről. Memóriafunkcióval is rendelkezik, amely akár három rendszeresen használt parkolóhelyet is rögzít.

Az új RX 500h a 2,4 literes turbómotor és egy hatfokozatú automata sebességváltó kombinációja. Teljesítménye 371 lóerő. Az első villanymotor a belsőégésű motor és a sebességváltó között helyezkedik el, és mindkét oldalán kuplunggal rendelkezik, ami nagy rugalmasságot biztosít a teljesítmény leadásában.

Hátul egy 80 kW-os E-tengelyt használnak: a motor, a sebességváltó és a vezérlőegység kompakt, moduláris csomagja a hátsó kerekek között helyezkedik el. Az erőátvitelt a DIRECT4, a Lexus exkluzív új összkerékhajtás-szabályozó rendszere vezérli, amelyet nemrég vezettek be az RZ 450e-ben. A dinamikus hátsókerék-kormányzás (DRS) biztosítja a hátsó kerekek optimális kormányzási szögét.

Az RX 450h+, mint már említettük, az első RX plug-in hibrid hajtással. A Lexus várakozásai szerint ez a hajtásváltozat lesz a legkelendőbb RX modell Nyugat- és Közép-Európában.

Az RX 450h+ 2,5 literes négyhengeres hibrid motorral és 18,1 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Egy további villanymotor hátul lehetővé teszi az állandó összkerékhajtást. A plug-in rendszer 306 lóerő teljesítményt nyújt, és a 0-100 km/órás gyorsulást 7 másodperc alatt teszi lehetővé.

Összességében a teljesítmény nagyjából megegyezik az előző RX 450h teljesítményével, de nagyobb nyomatékkal és fürgébb gyorsulással. Az elektromos hatótávolság (EAER) várhatóan 65 km körül lesz, és a teljesen elektromos hajtás akár 135 km/h sebességgel is lehetséges.

Az RX 350h 2,5 literes benzinmotorja 245 LE teljesítményű, és 8,0 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, ami a jelenlegi RX 450h-hoz hasonló, de alacsonyabb károsanyag-kibocsátás mellett.

