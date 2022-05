Most már hivatalos: hamarosan debütál a sorozatgyártású AMG One. Ezt maga a Mercedes-AMG is megerősítette egy teaser videón keresztül, amelyet az "utcai" márka és a Petronas F1 Team hivatalos Facebook-oldalán tettek közzé.

A 2017 szeptemberében a Frankfurti Autószalonon bemutatott koncepció, a Project One hiperautó szériaváltozata, amely egy Forma-1-es technológiájú motorral szerelt, közúti forgalomba helyezhető autó, június 1-jén, szerdán világpremier keretében mutatkozik be.

A Project One koncepcióként való bemutatásától kezdve egészen napjainkig az AMG One csak álcázott prototípusként tűnt fel kémfotókon. Ezek megerősítették, hogy a sorozatgyártású autó a fejlődés előrehaladása ellenére formailag hű maradt a koncepcióhoz, néhány aerodinamikai módosítástól eltekintve.

A legfrissebb kémfotókon azonban kevés álcázást láthattunk a karosszérián, így nagyon kevés maradt rejtve - azok is főleg az alsó részén. Másrészt éppen itt összpontosulhat néhány fontos forma és alkatrész, például a középmotor hűtéséhez hasznos légbeömlők.

A hiperautót a 2016-os szezonban a Forma-1-es bajnokságban szereplő W07 Hybridből kölcsönzött hajtáslánc hajtja majd. Az 1,6-literes V6-os turbómotor és az elektromos motorok kombinációja lehetővé teszi, hogy a Mercedes-AMG "F1-es utcai autó" több mint 1200 lóerőt fejlesszen ki. Az eredmény egy kevesebb mint hat másodperces 0-200 km/órás sprint lesz, a végsebesség pedig 350 km/óra.

A Mercedes vezérigazgatója nemrégiben azzal viccelődött, hogy a felső vezetés "részeg volt", amikor zöld utat adott egy Forma-1-es motorral hajtott autó közúti közlekedésre való alkalmassá tételéhez. Az AMG One-ból mindössze 275 példány készül, amelyek mindegyikét már eladták 2,2 millió euróért a Háromágú csillag által közvetlenül kiválasztott tehetős ügyfeleknek.

Egy közelmúltban megjelent kiállításon váratlanul felbukkant egy Aston Martin Bulldog, teljesen felújított változatban, egészen vakmerő célokkal. Hogy mik ezek, arról itt írtunk.