A Toyota kiterjeszti együttműködését a Stellantisszal a könnyű haszongépjárművek (LCV) ágazatában. A kompakt és közepes méretű furgonok után a két vállalat a jövőben egy új nagy méretű haszongépjármű-sorozaton is együtt fog dolgozni. A 2024 közepén piacra kerülő autó akkumulátoros-elektromos változatban is elérhető lesz, jelentették be a partnerek most gyakorlatilag azonos sajtóközleményekben.

Az új modellt a Stellantis szállítja majd a Toyota Motor Europe (TME) számára, és Európában a Toyota márkanév alatt értékesítik. A meg nem nevezett modell a Stellantis gliwicei (Lengyelország) és atesszai (Olaszország) üzemeiben készül majd.

A Toyota ezzel a modellel belép a nagy haszongépjárművek szegmensébe. A Stellantis számára viszont az új modell "egy újabb lépés a Dare Forward 2030 célunk felé, hogy a könnyű haszongépjárművek terén a világ vitathatatlan vezetőjévé váljunk a technológia, a gyártás, a piaci részesedés és a nyereségesség tekintetében" - mondta Carlos Tavares, a csoport vezérigazgatója.

A Stellantis és a TME közötti együttműködés 2012-ben kezdődött a középkategóriás Toyota Proace gyártásával a Stellantis hordaini üzemében. A ProAce felépítésében megegyezett az "Eurovans" Peugeot Expert és Citroën Jumpy modellekkel. A 2016-ban bemutatott járművek második generációja is azonos felépítésű. Ezek közé a járművek közé tartoznak a Citroen Spacetourer, a Peugeot Traveller, az Opel Zafira, a Toyota Proace Verso és a Fiat Ulysse személygépkocsi-változatai is, amelyek mindegyike elektromos autóként is kapható.

A Stellantis kis elektromos haszongépjárműveinek egyik képviselője a Citroen e-Berlingo.

2019-ben a kishaszonjárművek terén való együttműködés következett, amelyeket a Stellantisnál gyártanak Vigóban (Spanyolország). Ezek közé tartozik a Toyota ProAce City, a Citroen Berlingo, az Opel Combo és a Peugeot Rifter. Mind a közepes méretű, mind a kis furgonok műszaki alapja az EMP2 platform.

A nagyméretű haszongépjárműveket a Stellantisnál a Fiat Ducato, a Citroen Jumper, a Peugeot Boxer, az Opel Movano és a Ram ProMaster azonos felépítésű modelljei fedik le. Ezek a járművek elektromos változatban is kaphatók. A Ducato jelenlegi, harmadik generációját 2006-ban mutatták be, majd 2011-ben átdolgozták. Az új sorozat lehet a negyedik generáció. Az alapot a 2024-re bejelentett új STLA létravázas platform jelentheti.

Borítóképünkön a jelenlegi Fiat E-Ducato látható.

