Az Audi folytatja az egyik legnépszerűbb modellcsalád, az A4 generációváltásának előkészületeit. Kémeink lefotózták azt a kombit, amely az osztrák Alpokban volt közúti tesztelésen.

A prototípus álcázva van a képeken, de néhány részlet mégis látható. Úgy tűnik, hogy a következő generációs modellek keskenyebb fényszórókat és új első lökhárítót kapnak módosított légbeömlőkkel. Az egyrészes hűtőrács azonban nem fog alapvetően megváltozni. Konkrétan az A4 Avant, úgy tűnik, egy kicsit alacsonyabb és szélesebb lesz, mint elődje.

Az új Audi A4 várhatóan a jelenlegi MLB platform átdolgozott változatán alapul majd, és továbbra is benzin- és dízelmotorok széles választékát kínálja majd. Ugyanakkor a sebességváltók kínálatából kiesik a kézi váltó - csak egy hétfokozatú és egy nyolcfokozatú automata marad, miközben a hajtásláncok villamosításának mértéke a jelenlegi környezetvédelmi menetrenddel összhangban növekszik. Konkrétan a következő RS 4-nek hibridnek kell lennie, és messze maga mögött hagyja a jelenlegi változatot a maga 450 lóerős 2,9-es turbó-hatosával.

Az Audi ezzel párhuzamosan készíti elő az A4 e-tron elektromos autót, amely az ismerős index ellenére valójában egy önálló modell lesz, amely egy külön akkumulátoros PPE platformra épül. Az RS e-tron GT-hez hasonlóan lesz RS változata is. Az előzetes adatok szerint a kétmotoros összkerékhajtás együttes teljesítménye legalább 480 lóerő és 800 Nm lesz. Ennek ellenére az üzemanyaggal hajtott szedán és kombi továbbra is előbb jelenik meg. A tervek szerint az év végére mutatják be őket, és az értékesítés 2023-ban kezdődik.

