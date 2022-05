Mindannyian tudjuk, hogy Richard Hammond rajong a Ford Mustangért. De mit mondhat egy másik amerikai izomautóról? Egy olyanról, amelynek négy ajtaja van és több mint 700 lóerős?

Íme, a DriveTribe legújabb rezidens járműve - egy Dodge Charger SRT Hellcat. És bár a szedán szépen illeszkedik a kiadványhoz, Hammond még nem vezette, így jutottunk el ehhez az új epizódhoz, amelyben az izomautóval ingázik munkába.

A változatosság kedvéért Hammond azt mondta, hogy a Charger SRT Hellcat Widebody-ról és annak 6,2 literes, kompresszoros V8-as motorjáról szeretne éretten nyilatkozni. Ez egészen addig sikerült is neki, miután megnyomta az indítógombot, és meghallotta a motor mély morgását.

Hammond első megjegyzése a Chargerrel kapcsolatban a puszta mérete volt. Valójában kilenc percen belül többször is megemlítette, hogy milyen hatalmas az autó - több módon kifejezve, mintha egy szótárból olvasná. Még egy Range Roverhez is hasonlította, mondván, hogy szélesebb, mint a Land Rover, és érzésre is olyan, mint az.

A méretre vonatkozó megjegyzéseken túl Hammond gyorsan megemlítette a Charger olcsó belsejét, kiemelve a műanyagokat és a karamellaszínű bőrüléseket. Bár arra a következtetésre jutott, hogy az utastér "nem tűnik borzasztóan giccsesnek", szóval ez is megvan.

Hammond zavarban van azzal kapcsolatban, hogy mi is valójában a Charger Hellcat. Nem tudná izomautónak nevezni, mivel négy ajtaja van. Szerinte az izomautóknak csak a motorról kellene szólniuk, a többi dolog a V8-as körül csak a mellékszereplők.

Végül Hammond a Chargert egy BMW M5-höz hasonlította - egy szupererős, amerikai ízlésű vezetői szedánhoz.

A The Smallest Coghoz, Hammond klasszikus autók felújításával foglalkozó vállalkozásához érve az egykori Top Gear műsorvezető a Chargert dicsérte, mivel szórakoztató módja a munkába járásnak. Szerintünk tetszett neki az autó, de majd meglátjuk, ahogy több időt tölt vele az elkövetkező hónapokban.

Nagy-Britanniában valaki Ferrari SF90 Stradaléjával lebombázott öt parkoló autót. Azért írjuk, hogy valaki, mert a sofőr az eset után elszelelt. A részletekről itt írtunk.