Kína több mint 1,4 milliárdos lakosságával hatalmas piac az autógyártók számára. Bár a crossoverek és SUV-k ott is nagy divatnak számítanak, mint az egész világon, a szedánok és minibuszok iránt még mindig nagy a kereslet. Ennek érdekében a német autógyárak extra hátsó lábtérrel bővítették szedánjaikat, míg egyes márkák luxuskategóriás személyszállítókkal rukkoltak elő. Ez utóbbira példa a Lexus az LM és a Buick a GL8 modellel.

2 Fotó

Az Audi esetében az Urbansphere-t az év elején a Pekingi Autószalonra akarta elhozni. Az eseményt azonban határozatlan időre elhalasztották a Kínában újra felbukkanó koronavírusos esetek miatt. A németek úgy döntöttek, hogy online mutatják be a showcar-t, miközben tartózkodtak attól, hogy minibusznak nevezzék. Ha azonban a kifinomult stílus és a puccos belső tér mögé nézünk, akkor végeredményben egy minibuszról van szó. Mi lenne, ha az ingolstadtiak elkészítenék a koncepciót? Itt jön a képbe a spekulatív renderelés.

Teljesen elektromos, mert az autóipar elkerülhetetlenül ebbe az irányba tart, de a tanulmány éles vonalait vizuálisan tompították. Az Audi számos E-Tron SUV-jának egyike mellett sem mutatna rosszul. Ha már itt tartunk, a nulla károsanyag-kibocsátású Q5 E-Tron az év elején mutatkozott be Kínában, mint egy helyi gyártású villanyautó, a háromsoros Volkswagen ID.6 fényűzőbb alternatívája.

Bár az Audi egyelőre egy szót sem szólt az Urbansphere gyártásba vételéről, nem lennénk túlságosan meglepődve, ha egy napon erre is sor kerülne. Egyelőre nagyobb halak is vannak, hiszen a crossoverek sora mellett a vállalat az utolsó simításokat végzi a PPE platformon, amelyre a nem kisbusz koncepció épült. Az A6 E-Tron már a küszöbön áll, és az A6 Avant E-Tron koncepciót követve egy kombi változatot is terveznek belőle.

