Az Alpine A110 nem a legerősebb középmotoros sportkocsi a bolygón, de akkora élmény vezetni, hogy az embert elragadhatja a hév és megbírságolhatják gyorshajtásért. Sőt, egy francia tulajdonos esete alapján ez akkor is megtörténhet, ha senki sem ül a volánnál, le van állítva az autó és a kézifék is be van húzva.

Az EasyRad Facebook-posztja alapján, ahogy világszerte autósok milliói, így ez a francia úr is kapott postán egy bírságot, mivel állítólag március 12-én hajnali 5:39-kor autóját 79 km/h-s tempóval fényképezték le a Párizst elkerülő Peripherique autópálya 70 km/h-s sebességkorláttal rendelkező szakaszán.

Van róla kép is, tehát nem lehet mondani, hogy légből kapott lenne a dolog... Bár, ha a rendőrök közül valaki két másodpercre ránézett volna a képre, rájöhettek volna, hogy valami nem stimmel. A volánnál nincs senki, és a kerekekből elég egyértelmű, hogy ez az autó nem mozog. A hevederek és az oldalt látható fémlemezek pedig az utolsó darabja a kirakósnak: Ezt a kocsit bizony tréleren szállították.

Ráadásul ennek a kamerának hátulról kellene a mellette a sebességkorlátot átlépve elhaladó autókat lefényképeznie, ennek ellenére az Alpine szemből néz ránk. Tehát hacsak nem 70 km/h-val tolatott egy négysávos autópályán, az autó nem hajthatott gyorsan.

A kérdéses traffipax teljesen önműködő, a fénykép elkészítésétől a bírság megírásáig. Ezután azonban azt valakinek a borítékba kellett tennie, ő pedig nem vette észre a hibát. Szerencsére a bizonyítéknak messze elégnek kell lennie, hogy az Alpine tulajának panaszára semmissé tegyék a bírságot, ami nem olyan jó hír a tréleresnek, ha az ő rendszáma is látszik az eredeti képen.

Egy közelmúltban megjelent kiállításon váratlanul felbukkant egy Aston Martin Bulldog, teljesen felújított változatban, egészen vakmerő célokkal. Hogy mik ezek, arról itt írtunk.