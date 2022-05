Az SSC Tuatara a világ hivatalosan elismert leggyorsabb szériaautója 480 km/h feletti végsebességével. Azért hangsúlyozzuk, hogy hivatalosan, mert a gyárilag vallott végsebességek tudnak ellentmondásosak lenni. Többek között maga a Tuatara valószínűleg sokkal gyorsabb, és még ennél is magasabbra mehet, ha egy villamosított összkerékhajtású változat csatlakozik a bulihoz.

Egy ilyen autó a Motor Authority szerint már készül is. Az SSC alapítója és vezérigazgatója, Jerod Shelby állítólag ezt mondta egy nemrég adott interjúban, bár a projekt részleteiről nem esett szó. Néhány információt azért elárultak, például, hogy az első kerekekhez két motor kerül. Ez összkerékhajtású tapadást biztosítana a hiperautónak, bár a villamosított Tuatara belsőégésű motorjának állapota nem ismert. Ami azt illeti, lehet, hogy nem is Tuatara lesz a neve. A projekt állítólag független lesz a Tuatara normál gyártásától, és 2025-re tervezik a kiszállításokat.

A jelentés egy kevésbé absztrakt dologról is említést tesz - a Tuatara Strikerről (címlapképünkön). A Tuatara e kizárólag pályára szánt változata 2021 májusában debütált, de most megtudtuk, hogy augusztusban, a Pebble Beachen személyesen is bemutatkozik. A Striker 250 km/h feletti sebességnél háromszoros leszorítóerővel rendelkezik a szériaautóhoz képest, részben a nagy hátsó szárnynak, az első splitternek, a módosított diffúzornak és más aerodinamikai finomításoknak köszönhetően. A teljesítmény nem változik, de mivel a középre szerelt, ikerturbós 5,9 literes V8-asból már most is 1750 lóerő áll rendelkezésre, nem mintha szükség lenne teljesítményfrissítésre.

Az SSC 2020-ban sokkolta a világot azzal, hogy a nevadai autópálya hosszú szakaszán két irányban átlagosan 316 mérföld/órás végsebességi rekordot állított fel. Az adatok később pontatlannak bizonyultak, és az SSC azóta is a 300 mérföld/órás sebesség felé halad.

Ahhoz, hogy a szél vagy a tengerszint feletti magasság hatását ki lehessen küszöbölni, a hivatalos csúcssebesség-futamoknak egy bizonyos időn belül ellentétes irányban kell történniük. A két sebességet ezután átlagolják, ezért a Bugatti Chiron Super Sport 300 +által elért 490 km/órás egyirányú sebesség nem hivatalos.

