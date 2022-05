Decemberben a Toyota egy egész csomag új elektromos autóval lepett meg minket. Az egyik ilyen tanulmány egy elektromos szedán volt a bZ sorozatból. Most a Motor.es készített egy renderelést erről a járműről.

Eszerint az autó 2025-ben kerülhet piacra, és a VW Aero B vetélytársa lehet, amely valószínűleg már 2023-ban szedánként fog piacra kerülni. További vetélytársa lehet a 4,69 méteres Tesla Model 3 és a BMW i4, amely valamivel hosszabb, 4,78 méteres.

A renderelés egy hosszúkás testet mutat, olyat, mint a bZ SDN nevű formatervezési tanulmány. A tanulmányhoz képest gyakorlatilag semmi sem változott a renderelésben, a hozzáadott érték véleményünk szerint nulla. A kép legalább okot ad arra, hogy újra emlékezzünk a modellre.

Márciusban még prototípusként is lefényképezték a weboldalon, beleértve a pilótafülkét és egy adatlapot, amelyből kiderült a hossza (4,73 méter). Még nem tudni, hogy az autónak lesz-e nagyméretű hátsó ajtaja (mint az ötajtós Toyota Corollának) vagy csak csomagtérfedele (mint a Toyota Avensis limuzinnak és a Camrynek).

A Toyota már korábban levédette a bZ5 típusnevet - több más elnevezéssel együtt. Mivel a 4,73 méteres szedán gyakorlatilag megegyezik a bZ4X (4,69 méter) méretével, a bZ4 is alternatíva lenne, hiszen a Toyota is fenntartotta ezt az elnevezést. Az, hogy a spanyol kollégák hogyan jutottak a bZ5-re, továbbra is nyitott kérdés. Mellesleg nemrég egy bZ3-at is rendereltek.

Ha az elektromos szedán a Toyota bZ almárkájának modellje lesz, akkor az e-TGNA platform szolgál majd alapul - akárcsak a bZ4X esetében. Ennek megfelelően az autóban választható lesz az első- vagy összkerékhajtás, és valószínűleg hasonló akkumulátorokat is kap. A bZ4X vagy egy 150 kW-os, elöl elhelyezett motorral, vagy két 80 kW-os motorral lesz kapható; az akkumulátor 71 kWh-s lesz.

