Úgy tűnik, Richard Hammond meglehetősen el van ragadtatva az új autójától. Mondjuk igazából ez nem is autó, hanem inkább egy pickup. És nem is akármilyen - az új furgonja egy elegáns Ford Ranger Wildtrak, amelyet egy friss Drivetribe videóban osztott meg a világgal. Hammond saját szavaival élve, hivatalosan is "full kamionos" lett.

Úgy tűnik, hogy a Ranger Raptor, amit néhány évvel ezelőtt a kapuzárási pánikja miatt kapott, csak egy fél teherautó volt. Vagy talán háromnegyed. Vagy talán csak egy Ford promóció volt, ahogy azt a videókban a nem túl apró betűs részek egyértelműen jelezték. Ezúttal nincs ilyen nyilatkozat. Hammond azt mondja, hogy ez az ő külön bejáratú teherautója, saját pénzéből vette és fizette. Fogadjátok ezt úgy, ahogy akarjátok.

Mindenesetre kihívást kapott, hogy találjon hét dolgot, amit szeret a teherautójában, és mivel ez az ő álomjárműve, a kihívás az övé volt. Jól néz ki, és a vidéki szomszédságában mindenki teherautóval jár. Mindenhol működik, legyen az egy vidéki kocsma vagy egy puccos belvárosi rendezvény. Úgy is működik, ahogy egy teherautónak működnie kell, képes dolgokat szállítani és vontatni (amit két külön oknak sorol fel). Olyan menő technikával rendelkezik, mint a hegymenet és a hangvezérlés, és 10 sebességes váltója van. Gyerekként mindig is szeretett volna egy 10 sebességes kerékpárt, szóval igen, ez az indoklása annak, hogy miért szereti a sebességváltót.

A Ranger Wildtrakkel való kapcsolata azonban nem csak ölelésekből és kiskutyákból áll. Van egy "apró" hiba, amire a hatperces videóban végig utal, és ezért érdemes lesz leülni. A probléma az, hogy ... ez egy teherautó.

Hogy igazságos legyek, leszűkíti a problémát arra, hogy a plató rakodókapacitása kissé túlzás az egyszerű bolti bevásárlásokhoz. Ennyi hellyel hátul, hogyan lehet egyszerűen csak úgy elszállítani pár zacskó chipset és kekszet anélkül, hogy az egész össze ne törne?

Ha mindez egy kicsit ismerősnek tűnik, akkor talán régóta Top Gear-rajongó vagy. Jeremy Clarkson ugyanígy reagált a második generációs Ford F-150 Lightingra, amelyet évekkel ezelőtt vezetett a műsorban, és akkor is ugyanolyan értelmetlen volt, mint most. Nem azt állítjuk, hogy ezt az állítólagos hibát komikus hatásra rendezték meg, de Hammond biztosan tisztában van a teherautókhoz elérhető számos egyéb tárolórendszerrel.

Vagy akár le is dobhatná a táskákat a hátsó ülésre, ahogy a szedánosok teszik. Csak úgy megjegyeznénk.

