A kézi sebességváltónak már egy ideje meg vannak számlálva a napjai, de a Mercedes most újabb szöget ütött a koporsójukba. A kuplungpedál 2023-tól fokozatosan megszűnik az alacsony vásárlói igény miatt. Az Automobilwoche című német kiadványnak nyilatkozva a háromágú csillag szóvivője azzal érvelt, hogy a vásárlók ízlése megváltozott, mivel egyre többen részesítik előnyben a tisztán elektromos és plug-in hibrid járműveket.

"A növekvő villamosítással azt látjuk, hogy a vásárlói kereslet az elektromos mobilitási komponensek, az akkumulátorok és a (részben) elektromos hajtásrendszerek felé tolódik el."

Természetesen a Mercedes számára is költséghatékonyabb, mivel nem kell többé manuális sebességváltókba beruházni. Nem mintha ez most széles körben elérhető lenne, tekintve, hogy az A-osztály, a B-osztály és a CLA csak bizonyos változatai kaphatók még mindig hárompedálos elrendezéssel. Konkrétan a kedvezőbb árú konfigurációk a kisebb motorokkal, amelyek sok piacon nem elérhetőek.

2020 októberében a Mercedes K+F főnöke, Marcus Schaeffer figyelmeztetett minket a luxusmárka azon tervére, hogy "eltörli a kézi váltókat", így az új bejelentés nem okoz nagy meglepetést. Vegyük például a legújabb C-osztályt (W206), amely kizárólag automata.

A Mercedes már korábban bejelentette, hogy az évtized végére készen áll egy kizárólag elektromos hajtású portfóliót kínálni, "ahol a piaci körülmények lehetővé teszik". Mielőtt ez megtörténik, az új, belsőégésű motorral hajtott modellek valójában elsősorban elektromos járművek számára kifejlesztett platformokra épülnek majd. Ez 180 fokos változás az EQA, EQB és EQC crossovereknél alkalmazott stratégiához képest, mivel ez a három modell a belsőégésű architektúrákban gyökerezik.

Míg a Mercedes búcsút int a botváltónak, addig a fő rivális BMW továbbra is lehetővé teszi a sofőrök számára, hogy az alap M3-as és M4-es modellekben maguk intézzék a váltást. A nemrég teaserrel belengetett M2 is kuplungpedállal rendelkezik majd, míg az olyan alacsony kategóriájú modellek, mint az 1-es sorozat, egyelőre kézi váltóval is elérhetőek egyes piacokon.

