A Tesla kiadott egy új szoftverfrissítést, amely érdekes változtatásokat eszközöl a regeneratív fékrendszerben. A 2022.16.0.2 frissítés érkezésével, amely természetesen OTA-frissítésként érkezik, a Tesla beavatkozik a regeneratív fékrendszer kalibrálásába, új lehetőségeket adva a felhasználóknak a testreszabásra.

Ahogy a legtöbb más elektromos autó esetében is, Elon Musk cége a menüben lehetőséget kínál arra, hogy az energia-visszatáplálás intenzitását a gázfelengedési és lassítási fázisokban állítsuk be. Ez azt jelenti, hogy a lábunkat a gázpedálról felemelve, fékezés nélkül, egyszerűen a villanymotor teljesítményének csökkentésével többé-kevésbé érezhetően lelassíthatjuk az autót.

Vannak azonban olyan esetek, amikor a regeneratív fékezést korlátozza az autó. Ha például az akkumulátor nagyon feltöltött, vagy ha télen nagyon hideg éghajlaton utazik, és az autó még nem érte el a normál üzemi hőmérsékletet, a funkció másképpen működik.

Az autó a képernyőn külön üzenettel figyelmezteti a vezetőt ennek az üzemmódnak az automatikus bekapcsolására, és így, ahogy vezet, abban a pillanatban, ahogy felemeli a lábát a jobb pedálról, ugyanúgy lassít.

A szóban forgó szoftverfrissítés ugyanis lehetővé teszi a sofőrök számára, hogy a hagyományos fékrendszert (a tárcsás és féknyerges fékrendszert, hogy világos legyen) úgy állítsák be, hogy az ugyanazt a lassítást szimulálja, mint a regeneratív fékezés, amikor az utóbbi - mint említettük - korlátozott.

Az előny? Az, hogy az autó mindig egyenletesen viselkedik. A Tesla a következőképpen magyarázza az új opciót: "Az autó mostantól képes a fékeket állandó lassításra használni, ha a regeneratív fékezés az akkumulátor hőmérséklete vagy töltöttségi állapota miatt korlátozott. A funkció engedélyezéséhez ki kell választania a 'Controls' (Vezérlés), 'Pedals and Steering' (Pedálok és kormányzás), majd a 'Apply brakes when regenerative braking is limited' (Fékezés, ha a regeneratív fékezés korlátozott) pontot." Jelenleg úgy tűnik, hogy az opció csak a Model 3 és a Model Y modellekben érhető el.

