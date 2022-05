A Giulia és a Stelvio sosem váltotta be az azóta megszűnt Fiat Chrysler Automobiles elvárásait, de az Alfa Romeo új anyavállalata, a Stellantis még mindig hisz a legendás olasz márkában. A 4C sportautó és a Giulietta kompakt ferdehátú modell kivonása után a portfólió egy kompakt crossover bemutatásával friss lendületet kapott. Annak ellenére, hogy a Jeep Compass platformját használja, a Tonalét úgy hirdetik, mintha ízig-vérig luxusmodell lenne.

Ezt ígérte az Alfa Romeo vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato egy nemrégiben adott interjú során az olaszországi Comói-tó közelében, ahol a Tonale tesztvezetési eseményét tartották. Az Automotive News Europe idézi a felsővezetőt, aki azt mondta, hogy "az én minőségi mércém a Lexus" lesz a jövőben. Majd így folytatta: "Biztos akartam lenni abban, hogy a Tonale minősége az első naptól kezdve tökéletes, de abban is, hogy a legmodernebb hálózati és felhasználói felületet kínáljuk".

Az Alfa Romeo eddig sem szerepelt valami fényesen a minőségteszteken, hiszen általában a rangsor alján találtuk. A J.D. Power 2021-es amerikai Initial Quality Study vizsgálatában a Giulia és a Stelvio 100 járműre vetítve 204 problémával küszködött, amivel a 28. helyre került a 32-ből. A Toyota prémium divíziója a harmadik helyen végzett 144 problémával 100 autóra vetítve.

Néhányan emlékezhetnek rá, hogy Jean-Philippe Imparato úgy döntött, hogy több hónappal elhalasztja a Tonale bevezetését, hogy biztos legyen benne, hogy készen áll a rivaldafényre. Az Alfa Romeo legelső plug-in hibrid modellje a Dodge Hornetet is meg fogja szülni, amelyet még az év vége előtt be fognak mutatni. Addig is a következő hónapokban születik döntés a Tonale Quadrifoliate-ről.

Papíron az Alfa fényes jövő előtt áll, mivel bejelentette, hogy tervei szerint jelentősen kibővíti kínálatát egy 2024-ben esedékes szubkompakt crossoverrel, amely mind belső égésű, mind elektromos hajtásláncokkal rendelkezik. A Giulia meg fogja élni a második generációt, de csak villanyautóként, más formával, miközben a BMW X5/X6 és a 7-es sorozat ellenfelének szánt nagyobb modellek is napirenden vannak. Emellett a tervek szerint 2025-ben érkezik az első, kizárólag elektromos meghajtású modell.

Addig is a Tonale ügyfélszállításai a jövő hónapban kezdődnek Olaszországban.

