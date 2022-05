A gyerekülés az egyik legfontosabb utólag is beszerelhető biztonsági kellék, ami az elmúlt évtizedek alatt rengeteget fejlődött, a jövőben pedig még hatékonyabban védheti meg a legkisebb utasokat.

A légzsákkal ellátott gyerekülés mindössze néhány éves találmány, legújabb változatai pedig korábban nem tapasztalt biztonsági megoldásokat alkalmaznak. Ilyen az öv körüli, szinte pajzsként működő eszköz, amiben a légzsák is helyet kapott - írta meg a KTI.

Ütközés esetén az aktiválódó rendszer egyfajta párnát von a gyermek teste és feje elé, megakadályozva ezzel a nagyobb mértékű kilengést, valamint a feji- és nyaki sérüléseket.

Az ADAC most épp egy ilyet díjazott, a tesztnyertes ülés Kleinkind plus Kind" kategóriában 1,5 pontot kapott, ami a legmagasabb, amit eddig gyerekülés elért a teszteken. A hazai piacon is megtalálható ülés ugyanakkor sajnos meglehetősen drága, közel 300 ezer forintba kerül.

Ezt is olvasd el: Maserati MC20 Cielo: 620 lóerő a szabad ég alatt