A cseh határ melletti Zwickau után az alsó-szászországi Emden lesz a Volkswagen-csoport második olyan németországi telephelye, amelyet teljes egészében az elektromos mobilitás szolgálatába állítanak.

Az emdeni telephely, amely eddig a belsőégésű motorral szerelt járművek nagyüzemi gyártására szolgált, mostantól a Volkswagen ID.4 összeszerelését végzi majd, amely modell már most is Zwickauban készül, de a VW-csoport két kínai telephelyén, Antingban és Forshanban is, és amelyet hamarosan, 2022 őszétől az Egyesült Államokban, a Tennessee állambeli Chattanoogában fognak gyártani.

Egyedül az emdeni telephelyen várhatóan 800 járművet fognak gyártani munkanaponként.

Ez az átalakítás a Volkswagen globálisabb projektjének része, amely hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Alsó-Szászország az elektromos mobilitás központjává váljon Németországban, mivel a német konszern 2026-ig 21 milliárd eurós beruházást tervez a régióban.

Az új beruházással a Volkswagen-csoport célja, hogy a jövőben évente 1,2 millió teljesen elektromos járművet gyártson a MEB platformra épülő európai, kínai és amerikai telephelyein.

2022 első negyedévében a Volkswagen már több mint 30 000 darabot szállított ki az új ID.4-esből, amelyből a 2020 szeptemberi bevezetés óta 163 000 darabot adtak el.

