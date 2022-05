Egy kanadai Tesla-tulajdonos azt állítja, hogy éppen vezette elektromos crossoverét, amikor az hibára figyelmeztette, kikapcsolt, füstölni kezdett, majd hirtelen kigyulladt. Azt is állítja, hogy nem volt más választása, mint kitörni az ablakot, hogy kimeneküljön az égő járműből.

A Tesla Model Y tulajdonosa a kanadai Vancouverben autózott, amikor az autó elvesztette az áramellátását és leállt. Nem sokkal az áramkimaradás után a Tesla szellőzőnyílásaiból füst kezdett áradni. A Teslarati szerint a sofőr, Jamil Jutha a CTV Newsnak nyilatkozott: "Az ajtók nem nyíltak ki. Az ablakokat nem lehetett letekerni. Berúgtam az ablakot, kimásztam és azonnal hívtam a 911-et".

Jutha Teslája egy 2021-es Model Y SUV, amely csak körülbelül nyolc hónapja volt nála. Az áramkimaradás után a Model Y ajtói állítólag nem nyíltak ki. Szerencsére a sofőr ki tudott szállni a vezetőoldali ablakon, mielőtt az autó lángokba borult volna.

A Tesla járműveiben van egy vészkioldó, amely kinyitja az ajtókat, ha az áramszolgáltatás meghibásodott. Jutha azonban elmondta, hogy elég nehéz rájönni, hogyan kell használni a vésznyitót a nagynyomású, életveszélyes incidens során.

A cikk alatti 12 perces videót olyan személy rögzítette, aki végignézte az incidens lefolyását. Mint látható, az Y-modell bizony ég. Jutha azt mondja a videóban: " ... csak annyit mondott: hiba, hiba, hiba."

"Az autóm épp most borult lángba, vagyis füstölög, az akkumulátor lemerült a Teslámban, és nem tudom, mi történt. Egyszer csak elkezdett füstölni az akkumulátor. Az autóm egyszerűen kigyulladt. Az egész autó most is lángokban áll."

Bár Tesla-tüzek nem történnek gyakran, mégis előfordulnak. Egyesek szerint a médiának nem kellene akkora figyelmet fordítania az elektromos autók tűzeseteire, hiszen a benzines autók minden nap kigyulladnak. A villanyautók azonban sokak szemében még meglehetősen újak, és az emberek elvárják, hogy egy ilyen esetet ne hagyjanak figyelmen kívül.

