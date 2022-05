Elon Musk még 2015-ben azt mondta, hogy két év múlva a Teslák maguktól fognak vezetni, anélkül, hogy emberi sofőrre lenne szükségük. 2017 eljött és eltelt, és bár a vállalat tagadhatatlanul előrelépett az önvezető technológiával, a főnök végül elismerte, hogy ez nehezebb feladat, mint amire eredetileg számított.

Musk nemrég Brazíliába látogatott, ahová azért ment, hogy találkozzon és beszélgessen az ország elnökével, Jair Bolsonaróval az Amazonas esőerdejében élő távoli lakosság internet-hozzáférésének biztosításáról. Ez leginkább a nagyobb településektől távol eső vidéki területekre vonatkozik, pontosan azokra a helyekre, amelyek profitálhatnának a SpaceX Starlink műholdas internetrendszeréből; a Starlink jelenleg 32 országban működik, de Elon Musk szeretné, ha globálisan elterjedne.

De amellett, hogy az Amazon internetes kérdéséről beszélt, a Tesla-főnök röviden megemlítette azt is, hogy szerinte jövőre ugyanekkorra az autógyártó járművei már képesek lesznek emberi felügyelet nélkül is vezetni magukat. A Full Self-Driving csomag jelenlegi, befejezetlen állapotát tekintve ez valószínűtlennek tűnik, de nem zárható ki, mint lehetőség, különösen a legutóbbi FSD béta verzió által mutatott lenyűgöző fejlődés fényében.

A Teslának hamarosan készen kell lennie a vezető nélküli technológiával, hiszen a gyártó állítólag egy olyan vezető nélküli taxit is fejleszt, amelyben már nem is lesz fizikai kezelőszerv a kézi vezetéshez - a VW is dolgozik egy nagyon hasonló járművön, bár úgy tudjuk, hogy az az ID.Buzzra épül majd.

A Tesla e dedikált modellje, amely vélhetően nem egy meglévő szériamodellre épül, 2024-ben debütál és kerül gyártásba, így az FSD-nek addigra megbízható autonóm fuvarokat kell biztosítania ahhoz, hogy megvalósulhasson. Vannak már olyan cégek, amelyek előrébb járnak robotaxi projektjeikkel, mint például a Cruise és a Waymo, amelyek sofőr nélküli tesztjárművei már most is legálisan szállítják az utasokat néhány amerikai város bizonyos területein.

