A Land Rover Range Rover a 2022-es modellévre alapos átdolgozást, új platformot, új külsőt és rengeteg új technológiát kapott az ötödik generációra. Az AutoTopNL új videója a német Autobahnra viszi az új SUV-t egy nagysebességű tesztútra, ahol az új Range Rover a maximumot nyújtja.

A Range Rover P400 enyhe hibrid hajtásláncot kapott, amely az elektromos rásegítést egy 3,0 literes hathengeres motorral párosítja. A beállítás együttesen 400 lóerőt és 550 newtonméter nyomatékot termel. Bár az új Range Rover a luxusra épült, nem gyenge, ha elég utat adunk neki.

A vadállati Range Rover körülbelül hat másodperc alatt éri el a 100 kilométer/órás sebességet, de a terepjárónak 30 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy átlépje a 200 kilométer/órás sebességet. És ez még a végsebességének a közelében sincs. Még néhány próbálkozásra van szükség, de az AutoTopNL végül eléri az SUV 242 km/órás végsebességét.

A videón azonban a Range Rover249 km/h-s sebességet ér el, ami egy kicsivel több, mint az autó hivatalos végsebessége, amely a videó elején szerepel. Ez elhanyagolható különbség, de még mindig jobb, mintha néhány tizeddel lassabb lenne.

Bár a Land Rover nagy hangsúlyt fektet a luxusra, a teljesítmény terén sem fukarkodik. A Range Rover P400 egy belépő szintű opció, amely az Autobahnon is képes tartani a lépést másokkal, de a Land Rover kínál egy erősebb 4,4 literes, duplaturbós V8-ast is, amely 523 lóerőt és 407 Nm nyomatékot pumpál ki magából. A Land Rover 2024-ben egy teljesen elektromos Range Rovert is piacra fog dobni.

Az új Range Rover kínálat tetőtől talpig erős, és ezt az AutoTopNL videója is bizonyítja. A P400 talán egy kicsit lassabb, mint a V8-as változat, de nem okoz gondot neki, hogy az Autobahn gyorsforgalmi sávjában is megtalálja a kényelmet.

Egy gyerek elvesztette Lamborghini Vision GT modellautóját, apja így épített neki egy újat, fából és acélból. A részletekről itt írtunk.