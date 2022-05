Ha nem lett volna Gran Turismo, a Nissan R390 GT1 valószínűleg a valaha volt leghomályosabb szuperautók listáján végezte volna. A jobbkormányos konfigurációban épített egyetlen közúti jogosítvánnyal rendelkező példány az elmúlt hétvégén az olaszországi Comói-tó partján mutatkozott be. A 2022-es Concorso d'Eleganza Villa d'Este rendezvényen vett részt, hogy megmutassa kettős oldalsó kipufogóvégeit és hatalmas piros szárnyát, miközben csodálatos V8-as zenét szolgáltatott.

A középmotoros szuperautó szívét a Tom Walkinshaw Racinggel közösen fejlesztett VRH35L egység alkotta, amelyhez két turbófeltöltő társul. A 3,5 literes malom egészséges 550 lóerőt és 637 newtonméter nyomatékot produkált még 1998-ban, amikor az R390 GT1-et utcai autóként mutatták be a későbbi versenyverzió előtt. A teljesítményt egy hatfokozatú, szekvenciális sebességváltó vezette a hátsó tengelyre, rövid áttételű váltókarral.

A motor hangja még álló helyzetben is egészen csodálatos, és igazán kár, hogy a Nissan soha nem tartotta be ígéretét, hogy megépíti. Ha elkészült volna, a szuperautó végül jó pár száz millió forintba került volna. Annak ellenére, hogy meglehetősen nagy autó volt, 4,7 méter hosszúra és 2 méter szélesre nyúlt, az R390 GT1 annyit nyomott, mint egy teljesen megrakott Mazda MX-5 Miata (ND). Valójában az együléses gép mindössze 1 100 kg-ot nyomott a mérlegen.

A Nissan lenyűgöző teljesítményt ígért, többek között 1,2 másodperc alatti 0-ról 48 km/h-ra, 3,9 másodperc alatt 100 km/h-ra és 6,0 másodperc alatti 130 km/h-ra gyorsulást. Az R390 GT1 állítólag 354 km/h-s végsebességre képes, miután a negyed mérföldet 11,9 másodperc alatt teljesíti. Ezek még közel 35 évvel később is szaftos számok egy olyan autóról, amely a csúcs-Nissan lett volna.

A formatervért Ian Callum volt a felelős, és ha még nem jöttél volna rá, a fényszórókat a 300ZX-től kölcsönözte. A hihetetlenül alacsony hasmagasság miatt elég nehézkes vele a közutakon való közlekedés, nem mintha a Porsche 911 GT1 Straßenversion vagy a Mercedes-Benz CLK GTR is utcabarát lenne...

