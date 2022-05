Az Afriq a nyolcadik koncept, amit a Skoda tanoncai készítettek és az egyetlen, ami két év alatt készült el a koronavírus-járvány miatt. A Kamiq volt a projekt alapja, a tanulók pedig négy hónap és 2000 munkaóra alatt faragtak belőle raliautót nevével Észak-Afrika előtt tisztelegve, itt ugyanis a Skoda végzi a VW-csoport összes munkáját.

A Kamiqból háromajtós SUV lett széles sárvédőkkel, ralis splitterrel, a motorháztetőre szerelt LED-fényszórókkal, tetőbeömlővel, középre helyezett kipufogócsővel és szénszálas hátsó szárnnyal. Zöld-fehér festése a Fabia Rally2 Evóról köszön vissza, és még érdemes megemlíteni a 15 colos OZ felniket és a megemelt hasmagasságot.

42 Fotó

Az összkerék-meghajtással is kapható Karoqkal és Kodiaqkal ellentétben a Skoda kisebb SUV-je kizárólag elsőkerék-hajtással kapható, ami raliautóban elég gyatra lenne, így a tanulók újabb átültetést végeztek: az összkerekes Octavia RS egész hajtásláncát átvették, kicsit módosítva, hogy el is férjen az autóban.

Az Afriq tehát egy kétliteres TSI turbómotorral van felszerelve, 190 lóerő és 320 Nm teljesítménnyel, amit egy hétsebességes DSG váltón át küld a kerekekre. Jó lett volna az erősebb hajtásláncot átvenni, de így is jobb, mint az utcai Kamiq 1.0- és 1.5 literes TSI-je, pláne, ha az 1350 kilós tömegét is figyelembe vesszük.

A széria Kamiq kényelmes légkörének itt nincs helye, ehelyett a sportot helyezi a középpontba az új utastér. A letakart műszerfal, kagylóülések, a biztonsági övek és a kormány egy az egyben a Fabia Rally2 Evótól jönnek, de bukókeret és tűzoltórendszer is van benne a Garmin navigációs rendszere mellett. A fiatalabbak is örülhetnek, mert gyárilag van két fedélzeti kamerája is a modellnek, amivel fel lehet venni, majd azonnal meg lehet osztani legdurvább köreinket.

A legnagyobb érdekesség azonban az izraeli Watergen cégtől érkező vízgenerátor, amely a levegő páratartalmát alakítja ivóvízzé, így a sofőr és a navigátor is friss, szűrt ásványvizet ihat, amikor kedvük szottyan, a műszerfalon lévő tartályból.

Ahogy a program korábbi eredményei, a Skoda Afriq is szigorúan egyedi konceptként marad meg, de akinél van egy Kamiq, az elgondolkodhat rajta, hogy saját autóját ez alapján hogyan építhetné át raliautóvá.

