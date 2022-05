A vállalat 2021-ben mutatta be a Mission R tanulmányautót, amelynek a tisztán elektromos hajtásláncát most a 718 Cayman GT4 Clubsport versenyautó futóművébe szerelt be tesztelés céljából.

Az eddigi tapasztalatok szerint nincs nagy eltérés a köridő és a végsebesség tekintetében ezen elektromos modell és a jelenlegi Porsche 911 GT3 Cup között, a szóban forgó tesztautót pedig márkakupában tervezi indítani a jövőben.

A Porsche 2030-ra akarja teljesen szénsemlegessé tenni a tevékenységét, és autóinak 80 százalékát tisztán elektromos hajtáslánccal kívánja felszerelni – ezekhez az elképzelésekhez mérföldkő a mostani tesztelés.

A 718 Cayman GT4 ePerformance mindkét tengelyét külön villanymotor hajtja, amelyek 1088 lóerővel rendelkeznek, bár ez csak rövid ideig érhető el, azonban optimális hőgazdálkodás esetén akár 30 percen keresztül is tartható 612 lóerős teljesítmény. . A 900 V-os akkumulátor 15 perc alatt tölthető 5-ről 80 százalékra.

A 718 Cayman GT4 ePerformance 14 centiméterrel szélesebb, mint az alapját adó 718 Cayman GT4 Clubsport, és 18 colos, többségében újrahasznosított anyagokból készülő Michelin versenypapucsokat kapott.

A prototípushoz mintegy 6000 új alkatrész készült, a karosszéria természetes rostokból felépülő kompozitelemekből készült, amelyek gyártás tisztább, mint a szintetikus szálas kompozitoké, de a Porsche újrahasznosított szénszálas anyaggal is kísérletezik.

A Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance prototípussal először június végén találkozhatnak az érdeklődők Goodwoodban, egy hónappal később pedig a Porsche lipcsei üzeme alapításának 20. évfordulóján rendezendő ünnepségen is bemutatkozik.

Ezután kettő darab körbeutazza Európát, hogy a potenciális ügyfelek megismerhessék a technológiát, majd 2023-tól Észak-Amerika, 2024-től pedig Ázsia következik - írta meg a Vezess.

Már itthon is tesztelték az új Suzuki Hayabusát, itt olvashatsz róla!