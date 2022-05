A kétéves kényszerszünet után május 13. és 15. között újfent megrendezett Balatonfüred Concours d’Elegance keretében több mint 17 000 látogató utazhatott vissza az autózás történelmébe a Tagore sétányon.

A hagyományoknak megfelelően idén is a BMW Group Magyarország főszponzori támogatását élvező seregszemlére mintegy ötven járművet neveztek. A fődíjat, azaz a Best of Show címet egy 1930-ban gyártott Isotta Fraschini 8A SS nyerte el.

A BMW különdíjában a V6-os motorral szerelt, 1957-ben gyártott Lancia Aurelia részesült, míg a Youngtimer kategóriát a bajor prémiumgyártó egyik legendája, egy 1991-es BMW M5 Nürburgring Edition nyerte meg.

Az ünnepélyes, vörösszőnyeges díjátadóra vasárnap délután a balatonfüredi Tagore sétányon került sor, mely után az autócsodák egy tiszteletkört tettek a városban egy BMW M240i Coupé felvezetésével.

