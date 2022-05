Kémfotósaink egy rakás fotóval leptek meg minket, amelyeken egy titokzatos új jármű látható. A prototípust német földön kapták lencsevégre tesztelés közben, bár ez nem jelenti azt, hogy egy helyi gyártótól származik. Megvan a saját elméletünk arról, hogy mit is látunk itt, de először is lássuk a tényeket.

Ez nyilvánvalóan egy kis crossover, terjedelmes általános formanyelvvel. A hátsó kipufogócső hiánya a bőr alatt megbújó, teljesen elektromos hajtáslánc felé mutat. Az arányokban van valami kissé természetellenes, mivel a viszonylag kompakt méretekhez képest hosszú tengelytáv nagyon hosszú területet hoz létre a kerekek között, nagyon kis túlnyúlásokkal.

13 Fotó

Az orrkialakítás több különböző jármű keverékének tűnik. A hűtőrács formáján az Auditól látunk utalásokat, de a fényszóróknak semmi közük az ingolstadtiak jelenlegi formanyelvéhez. Az álcázás szinte a teljes homlokfalat betakarja, bár az alsó részen kis kerek ködlámpákat, valamint C-alakú LED-es nappali menetfényeket látunk.

Hátul kissé egyszerűbb dizájnt látunk, amely a Volkswagen jelenlegi kis crossover kínálatára emlékeztet. Egy pár LED-es hátsó lámpát fedezhetünk fel, amelyeket egy LED-es sáv köt össze, és ez szó szerint minden, amit egyelőre meg tudunk állapítani, mert az álcázás nagyjából az egész hátsó részt lefedi.

Szóval, mit is látunk? Véleményünk szerint ez a jármű úgy néz ki, mint egy kínai elektromos crossover. Mi még azt is feltételeznénk, hogy ez az MG egyik új terméke lehet, bár egyelőre semmit sem tudunk garantálni. Az autógyártó jelenleg a ZS elektromos crossoverrel rendelkezik, amely nulla károsanyag-kibocsátású hajtáslánccal rendelkezik, és a WLTP-ciklus alapján akár 440 kilométert is megtehet egy feltöltéssel. Lehet, hogy ez az utód prototípusa? Alternatívaként ez lehet a török villanyautó-startup, a TOGG C-SUV prototípusának szériaváltozatának tesztpéldánya is.

