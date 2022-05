Most, hogy a jó idő (és még a hőség is) megérkezett országszerte, minden eddiginél több értelme van olcsó lakókocsis megoldásokat keresni, hogy ott élvezhessük szabadnapjainkat, ahol csak akarjuk.

Itt mutatjuk be a madridi székhelyű Kangaroo Campers cég ajánlatát, amely a Citroën Berlingo XL és a Peugeot Rifter Long (lényegében ugyanarról a járműről van szó) érdekes és gazdaságos átalakítását kínálja.

12 Fotó

A spanyol cég 4400 euróért (kb. másfél millió forint) az ember furgonját a legszükségesebbnél sokkal többel felszereli a több éjszakás kalandokhoz. Például egy Butsir főzőlappal, égővel és 31 literes hűtőszekrénnyel, valamint egy 100 milliméteres Viscolatex habgumival és Viscolatex matracszerkezettel és matrachuzattal ellátott ággyal.

Oldalt található egy összecsukható lábbal és sínnel ellátott csúszóasztal is, amely a járművön belül és kívül is használható. Még egy zuhanykészlet is van vízszivattyúval és 10 literes tartállyal.

Az elektromos oldalon a hűtőszekrény és a zuhanyzó felszerelése, valamint egy akkumulátorvédő biztosíték, két USB-port, egy 12 voltos szivargyújtó aljzat és egy második 100 amperes akkumulátor is megtalálható.

Akinek a fenti árnál több áll rendelkezésére, az áttekintheti az opciók listáját. Ilyen például a programozható vezérlésű állófűtés (1300 euró) vagy a kilencrétegű sötétítés tapadókoronggal (135 euró).

A Berlingo XL a francia furgon hosszú változata. A 4,85 méter hosszú, belső tere elég tágas ahhoz, hogy két személy napokat és éjszakákat töltsön el benne.

