Az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA) szerdán, 2022. május 18-án bejelentette, hogy hivatalosan is különleges baleseti vizsgálatot indított egy alig egy hete Kaliforniában történt halálos baleset ügyében. Sajnálatos módon három ember, akik egy Tesla Model S-ben utaztak, életét vesztette.

A baleset, amelyről először a Newport Beach-i rendőrség közleménye számolt be, helyi idő szerint 2022. május 12-én, csütörtökön, 12:45-kor történt. A rendőrségi jelentés és a kapcsolódó sajtóközlemény alapján a rendőrség több segélyhívást is fogadott egy ütközéssel kapcsolatban a Pacific Coast autópályáról.

A 2022-es Tesla Model S kelet felé tartott, amikor egy járdaszegélynek ütközött, majd az út szélén álló építőipari berendezésnek ütközött. Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, megállapították, hogy az autóban ülő mindhárom személy életét vesztette, emellett három építőmunkást, akik mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy helyi kórházba szállítottak kivizsgálásra.

Az NHTSA szerint a vizsgálat még folyamatban van. A Newport Beach-i rendőrség súlyos baleseteket vizsgáló csoportja azóta is folytatja a helyszínelést.

Az NHTSA jelenleg több mint 30 olyan Tesla-balesetet vizsgál, amelyek a feltételezések szerint a Tesla Autopilothoz kapcsolódó fejlett vezetéstámogató rendszerek bekapcsolásakor történhettek. A szervezet azonban még nem ellenőrizte, hogy az Autopilot aktív volt-e vagy hibás volt-e ebben a balesetben és sok más balesetben. Hogy tisztázzuk, még nem tudjuk biztosan, hogy mi áll az NHTSA vizsgálatában ezzel a konkrét incidenssel kapcsolatban.

A szervezetnél jelenleg 42 különleges balesetvizsgálat van folyamatban. Ezek közül a legutóbbi kettő a Tesla járműveivel kapcsolatos, és az ügyek többsége is a Teslára vonatkozik. Ezt a konkrét 2022-es Tesla Model S modellt az NHTSA a "Advanced Driver Assistance Systems ODI" (fejlett vezetőtámogató rendszerek ODI) címen jegyzi, ami a Office of Defects Investigation (Műszaki Hibák Vizsgálata) nevű hivatalra vonatkozik, mely alá a Tesla Autopilotjának használata alatt történt balesetek is tartoznak.

