Az Audi RS 4 Avant, az Audi RS 5 Coupé és az Audi RS 5 Sportback 2022 júliusától új versenycsomagokkal lesz elérhető. Ezáltal az autók alacsonyabbak, hangosabbak és gyorsabbak lesznek, mint a normál RS modellek.

A motorháztetők alatt semmi sem változik. A 2,9 literes V6-os motor biturbó feltöltéssel továbbra is a korábbi 450 lóerős teljesítményt és 600 newtonméteres nyomatékot adja le. A versenycsomag azonban az autó végsebességét az alap 250 km/h-ról 290 km/h-ra növeli. Ez további 10 km/h-val több, mint a korábbi Dynamic Plus csomaggal.

63 Fotó

Az új csomaggal a fent említett RS modellek új sportkipufogórendszert is kapnak matt fekete kipufogóvégekkel és "intenzívebb hangképpel". Az Audi ezt a hangot úgy segíti továbbítani a belső térbe, hogy a motortér és az utastér között közel 8 kilogramm hangszigetelést távolít el. A vállalat javítja a hátsó differenciálművet is, és újrahangolja az autó kormányzását.

A sebességváltó állítólag a csomaggal egy kicsit gyorsabban vált a nyolc fokozat között, ráadásul új, állítható spirálrugós felfüggesztés is van. Ez azonban csak a valamivel drágább Competition-Plus csomag része, 10 milliméterrel csökkenti az autók magasságát, és igény esetén további 10 milliméterrel csökkenthető, így az autó magassága akár 20 milliméterrel is csökkenhet. Az Audi merevebb kipörgésgátlókat is beépít, és Pirelli P Zero Corsa abroncsokat kínál.

Belül a négykarikás márka egy csipetnyi sportosságot ad a Perlnapa és Dinamica színű első ülésekkel, zongorafekete oldalsó díszítésekkel, Alcantarával, piros kontrasztvarrásokkal a különböző alkatrészeken, piros elemekkel az egész belső térben és matt RS karbon betétekkel. Kívülről az Audi a magasfényű fekete díszítésekre és néhány matt szénszálas alkatrészre támaszkodik, mint például az első splitter, a hátsó diffúzor és a külső tükörházak. A motorháztető alatt az RS 4 Avant, az RS 5 Coupé és az RS 5 Sportback szénszálas motorborítást is kap.

A gyártó már az árakat is bejelentette, ennyivel több sportosságra. A Competition csomag (futómű-fejlesztések nélkül) 7 875 euróba kerül, a Competition Plus csomag 11 875 euróért kapható.

