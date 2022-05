A jelenlegi BMW 3-as sorozat, a 7. generáció, amely a kedves G20 (kombi esetében G21) névre hallgat, már három éve van a piacon. A családi szedán továbbra is igazi siker a bajor gyártó számára. A frissítési műveletet ezért mindig nagy várakozás előzi meg. Annál inkább a BMW legújabb esztétikai fejlesztései, legyen szó akár a nagy "orrlyukakról", akár a szétszedett lámpákról.

De megnyugodhatsz, az új, felújított 3-as sorozaton, amelyet most mutattak be, semmi ilyesmi nincs. A gyártó ráncfelvarrást hajt végre, hogy a modell magabiztosan léphessen életciklusának második felébe, már a dizájn tekintetében is, de a belső térben is változtatásokkal és új technológiával. És mint látható, a hatalmas hűtőrácsra már nincs szükség a megújult G20 és G21 modelleken.

35 Fotó

Ami a külső vizuális újratervezést illeti, a BMW finoman közelíti meg a formatervet. Az első és a hátsó lökhárítókat diszkréten frissítették, a hűtőrács új mintázatával kissé impozánsabb megjelenést kapott, a teljesen LED-es fényszórók pedig a korábbinál lényegesen laposabbak lettek. Opcióként adaptív mátrix LED-es fényszórók is rendelhetők, amelyek a belső oldalon található kék ékezetekről ismerhetők fel.

Aki a sportosabb megjelenést kedveli, továbbra is választhatja az M Sport csomagot, és első alkalommal rendelheti meg az M Sport Pro csomagot. Utóbbi a megszokott sportos díszítések mellett M lámpákat és piros féknyergekkel ellátott M sportfékrendszert is tartalmaz. A külső színválasztékot a "Skyscraper Grau metál" és a "Brooklyn Grau metál" szürke változatok teszik teljessé. A "Frozen Pure Grey metál" és a "Frozen Tanzanite Blue metál" különleges festések szintén szerepelnek a kínálatban.

31 Fotó

A 3-as sorozat szedán és a 3-as sorozat Touring belsejében mostantól az új nagy ívelt képernyő látható, amely a műszerek számára a kormánykerék mögött elhelyezett 12,3 colos kijelzőből, valamint a műszerfal közepén elhelyezett 14,9 colos kijelzőből áll, akárcsak a nemrégiben bemutatott BMW i4-ben. Ezen fut a legújabb infotainment szoftver, az iDrive 8. A gombok és kezelőszervek száma is jelentősen csökkent, így a BMW-nél továbbra is a hang- és érintésvezérlés kap hangsúlyt. Ha már a kezelőszerveknél tartunk: a 8 fokozatú automata sebességváltó fokozatválasztóját is áttervezték.

A BMW a 3-as sorozatban először kínál háromzónás automata klímaberendezést, amely a Touring modellben még alapfelszereltség is. Emellett az alapfelszereltséghez tartoznak az automatikusan sötétedő belső tükrök, a tárolócsomag, a parkolóérzékelők és a navigációs rendszer. A vezetési segédletek terén van fékbeavatkozással ellátott frontális ütközésre figyelmeztető rendszer, fékfunkcióval ellátott sebességtartó automatika, sebességhatár-asszisztens és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.

Opcióként ezek kiegészíthetők head-up kijelzővel, kiterjedt parkolássegítő rendszerrel és az úgynevezett "Driving Assistant Professional" rendszerrel, amely magában foglalja a kormány- és sávtartó asszisztenst, valamint az aktív sebességtartó automatikát Stop&Go funkcióval.

Ami a motorokat illeti, a BMW nem sokat változtat a két 3-as sorozatban, konkrétan semmit. Tehát még egy kicsit várnunk kell, mire egy teljesen elektromos 3-as sorozatot láthatunk. Érdemes azonban Kínába nézni, ahol már bemutattak egy megfelelő i3-ast szedánként.

Európában még mindig a hagyományos belsőégésű motoroknál maradunk, amelyek vagy 48 voltos enyhe hibrid rendszerrel, vagy plug-in hibrid konfigurációval villamosíthatók. Az egyetlen igazi újdonság a négyhengeres benzinmotorok hengerfejébe integrált gyűjtőcső, amely egy továbbfejlesztett feltöltőrendszer része, és a teljesítmény optimalizálását szolgálja.

A fent említett nyolcfokozatú automata sebességváltó mostantól mindig alapfelszereltség. Az xDrive összkerékhajtás egyes motorokhoz (320i, 330i, 320d, 330d, 320e és 330e) opcionális, a 340i és 340d körüli 3,0 literes hathengeres modellekhez pedig alapfelszereltség. A teljesítménytartomány a 150 lóerős 318d és a 156 lóerős 318i változattól a 340 lóerős 340d-ig vagy a 374 lóerős 340i-ig terjed.

A két plug-in hibrid származék 204 vagy 292 lóerős rendszerteljesítménnyel rendelkezik, és a WLTP-ciklus szerint 52 és 61 km közötti elektromos hatótávolságot ér el.

A BMW 3-as sorozat szedán és a 3-as sorozat Touring a BMW Group müncheni gyárában készül. A 3-as sorozatú szedánt a mexikói San Luis Potosíban is gyártják majd. Egy másik - kifejezetten a kínai piacra tervezett - változatot a BBA Joint Venture shenyangi üzemében gyártanak majd.

Az új, átformált BMW 3-as sorozat 2022 júliusától érkezik a márkakereskedésekbe. A 318i Sedan ára 42 600 eurónál (16 millió forintnál), a 318i Touring ára pedig 44 800 eurónál (16,8 millió forintnál) kezdődik.

A TopAutoNL kivitte az Autobahnra az Alpina B5-öt, hogy megmutassa, mennyi a végsebessége, a tesztből azonban majdnem katasztrófa lett. Itt írtunk a részletekről.