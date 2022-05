Közel két évnyi kémfotó és pletyka után a Mercedes hivatalosan is bejelentette az új GLC érkezését. A középkategóriás crossover következő generációját június 1-jén mutatják be, és már meg is van az első teaser.

Az új Mercedes stílusa és arányai jelentősen megváltoznak, még nagyobb és tágasabb lesz. A technológia és a motorok terén is számos újítás lesz.

A vállalat által kiadott hivatalos képen az autó hátuljának árnyékba burkolózó részlete látható. A fotót képszerkesztő programokkal kivilágosítva kiemelhetünk néhány esztétikai frissítést.

Először is, a fényszórók karcsúbbak, mint az előző modellnél, és formájuk nagyon emlékeztet a C-osztálynál látottakra. A vízszintesen kialakított lámpákat egy fényes fekete profil köti össze, míg a lökhárítóban néhány "üreges" betét próbálja áramvonalasítani az autó nagyon izmos kialakítását.

A Mercedes a teaser kíséretében "változó tágasságról" beszél, ami - valószínűleg - a második sorban tologatható ülésekre utal. Általánosságban azonban a praktikusság szempontjaira nagyon is odafigyelnek majd az új GLC-nél, amelynek hossza elérheti a 4,72 métert, a csomagtartó minimális kapacitása pedig 600 liter körülire tehető.

A tágasság mellett a vállalat egy teljesen digitális műszeregység jelenlétével számol, amely az MBUX infotainment rendszer érkezését vetíti előre (valószínűleg a C-osztályéval megegyező konfigurációban, 11,9 colos függőleges képernyővel). Emellett a magas vezetési kényelem fenntartása érdekében olyan fontos funkciókat is hoznak, mint a hátsókerék-kormányzás és a légrugózás.

Az új Mercedes GLC kínálatában enyhe hibrid és plug-in hibrid benzin- és dízelmotorokat találunk. Az új crossover várhatóan három "újratölthető" változatban (köztük a dízel) kerül forgalomba, amelyek elektromos üzemmódban több mint 100 km-es hatótávot tudnak biztosítani.

A Mercedesek összesített teljesítménye a jelenlegi generációnál lényegesen nagyobb, összesen 330-350 lóerő körüli eredményt kell, hogy elérjen.

Később láthatjuk majd az AMG 43-as és 63-as változatokat is, amelyeket ugyanazokkal a 2,0-literes turbós négyhengeres villanymotorokkal szerelhetnek fel, mint a sportosabb C-osztályt. Végül pedig egy elektromos GLC is érkezhet, amely a sokat emlegetett EQC limuzinnal együtt egy új platformra épül majd.

