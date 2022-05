A Tesla kulcs nélküli nyitási és indítási rendszere nagyon népszerű az amerikai vállalat ügyfelei körében. De vajon biztonságos is? Egy számítógépes biztonsági szakértő kimutatta, hogy a technológia nem is olyan sérthetetlen, egy hacker megkerülheti, kinyithat és elindíthat egy Model 3-at vagy Model Y-t.

A szóban forgó szakértő neve Sultan Qasin Khan, és a manchesteri székhelyű kiberbiztonsági vállalat, az NCC Group vezető biztonsági tanácsadója. Bemutatta, hogy "csak" a telefon és az autó közötti kommunikáció átirányítása elegendő ahhoz, hogy a rendszer azt higgye, hogy a tulajdonos fizikailag az autó közelében van.

A Bloombergnek nyilatkozva Khan rámutatott, hogy ez a technika nem csak a Tesla indító- és nyitórendszerének feltörésére használható, hanem potenciálisan minden olyan járműhöz, amely Bluetooth Low Energy (BLE) adatátviteli protokollal rendelkezik. Egy brit fogyasztói csoport 2019-ben végzett tanulmánya például kimutatta, hogy körülbelül 200 olyan autó volt, amelyet ilyen támadási módszerekkel ki lehetett nyitni.

Jelenleg nem dokumentáltak olyan esetet, amikor Teslákat hackerek loptak volna el ezzel a technikával, és maga Khan is kifejtette, hogy szerinte ennek a kockázata meglehetősen csekély. Mindenesetre azt is leszögezte, hogy az esetleges kellemetlenségek megoldása és a kocsik biztonságának megerősítése érdekében a beléptető rendszert, beleértve a hardvert is, ki kell cserélni.

A Tesla egyelőre nem adott ki közleményt. Ugyanezt tette nemrég, amikor egy másik számítógépes biztonsági szakértő, David Colombo megmutatta, hogyan lehet bejutni a Tesla rendszerébe, hogy bizonyos funkciókat, például az ajtók nyitását és zárását vagy a zene hangerejét kívülről kezelje.

Visszatérve azonban a BLE-technológiára, azt számos területen használják, az autóipartól az otthoni automatizálásig, és már előfordult, hogy hackereknek sikerült kinyitniuk egyes házak ajtaját, vagy a biztonsági protokollok megkerülésével és a rendszerek becsapásával vezérelniük a redőnyöket és az "intelligens" világítást.

Végezetül meg kell említeni, hogy az ágazat vállalatai létrehoztak egy Bluetooth Special Interest Group nevű kollektívát, amelynek feladata éppen az, hogy ezeket az (egyre inkább elterjedt) adatkommunikációs rendszereket a lehető legbiztonságosabbá és legmegbízhatóbbá tegye.

A TopAutoNL kivitte az Autobahnra az Alpina B5-öt, hogy megmutassa, mennyi a végsebessége, a tesztből azonban majdnem katasztrófa lett. Itt írtunk a részletekről.