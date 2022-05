Mindannyian, a Volvótól a Ford európai részlegéig, 26 másik nagyvállalaton keresztül az öreg kontinensen, egyetlen kéréssel fordulnak Európához: biztosítsák, hogy a benzin- és dízelüzemű autók értékesítésének 2035-től történő betiltására vonatkozó javaslathoz megfelelő célértékek társuljanak az elektromos autók töltőállomásaira vonatkozóan.

A felhívás a vállalatok által aláírt levélben szerepel, amely különösen "a köz- és magánhasználatú díjfizetési infrastruktúra jobb és gyorsabb megvalósítását támogató intézkedéscsomagra" szólít fel. De ez még nem minden.

Az aláírók szerint az öreg kontinensnek "ambíciózus célszámokra lenne szüksége a közterhek viselése szempontjából", valamint "az ágazatban dolgozó munkavállalók és az érintett vállalatok számára méltányos átmenetet biztosító keretre". Végül pedig "intelligens adókedvezményekre a vállalatok és magánszemélyek számára, valamint célzott beruházásokra a zöld ellátási láncokba."

Ami a többit illeti, a gyártók és a beszállítói láncuk egyetértenek az Európai Bizottság azon elképzelésével, hogy 13 éven belül be kell tiltani a belső égésű motorokat, mivel a közúti közlekedés felelős "az összes szén-dioxid-kibocsátás 15 százalékáért", és ezek "a nitrogén-dioxid-szennyezés fő forrása, amely az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint évente több mint 40 000 idő előtti halálesetet okoz Európában". Az alapokból biztosan nincs hiány, hiszen az elektromos járművek már most is a regisztrációk 10 százalékát teszik ki az öreg kontinensen.

Időközben az EU végrehajtó testületének kezdeményezését követően az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága igent mondott a " Fit for 55" csomagban szereplő, személygépkocsikra vonatkozó új szabályokra. A végső jóváhagyásig azonban még hosszú út vezet.

"A globális felmelegedés legrosszabb hatásainak elkerülésére nyitva álló ablak gyorsan bezárul. Itt az ideje, hogy az Európai Unió újra megerősítse vezető szerepét a klímapolitikában" - mondta Jim Rowan, a Volvo vezérigazgatója.

Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke is megjegyzi: "E cél sikeres elérése érdekében az uniós döntéshozóknak kötelező nemzeti célokat kell kitűzniük a zökkenőmentes elektromos töltőinfrastruktúra kialakítására, amely megfelel az elektromos járművek iránti növekvő keresletnek, hogy az európai fogyasztók és vállalkozások teljes mértékben kihasználhassák a digitális világban való élet előnyeit."

A nyílt levél aláírói a következők: Allego, An Post, Arrival, AVERE, Ball, ChargePoint, Currys, Danfoss, EDP, EVBox, FastNed, Ford, Greenway, Grundfos, Iberdrola, LeasePlan, Li-Cycle, Novo Nordisk, Sanofi, SAP Labs in France, Solar Group, Tesco, Uber, Unilever, Vattenfall, Volvo Cars, Vulcan, Zurich.

