A Volkswagen Haszonjárművek eredetileg már 2020 márciusában bejelentette az Amarok második generációját. Több mint két évvel és több előzetessel később, mint amennyit meg tudnánk számolni, a középkategóriás pickupot még mindig nem mutatták be. Szerencsére a várakozásnak hamarosan vége, hiszen a világpremierre július 7-én kerül sor. Az új kisteherautó már nem csak a VW erőfeszítése, hanem a Ford frissített T6 platformjának felhasználásával készült, amely a globális 2022-es Rangerből származik.

A gyártást is az amerikai cég fogja megoldani, egy dél-afrikai gyárban állítva össze a megújult Amarokot. Az egész teaser kampány során a VW hangsúlyozta, hogy az új teherautó sokkal több lesz, mint egy átkeresztelt Ranger. A felújított teherautó 5.350 mm hosszú lesz, miután a tengelytávot 125 mm-rel 3220 mm-re hosszabbították meg, így jelentősen nagyobb lesz, mint elődje. Ugyanakkor mind az első, mind a hátsó túlnyúlás csökken.

9 Fotó

Miután hosszú teaserkampánynak vetették alá, az Amarok már felfedte a legtöbb titkát. Hátsókerék-hajtású, részlegesen 4x4-es és teljes egészében 4x4-es konfigurációban kerül forgalomba, 2,0 literes négyhengeres motorok választékával, köztük egy benzines egységgel. A csúcsváltozat egy 3,0 literes V6-os TDI lesz. Az ismerős elnevezés ellenére a szóban forgó olajégető valójában egy Ford által szállított egység lesz, amely 600 newtonméter nyomatékra és 247 lóerőre képes.

Az új Amarok a tervek szerint a csúcskategóriás Panamericana és Aventura felszereltségi szinteket kapja, amelyek a Ford SYNC 4 infotainment rendszerét kölcsönzik. Az alapmodell 17 colos kerekeken fog járni, míg a fényűzőbb modellek 21 colos keréktárcsákat kapnak. A Ranger plug-in hibrid változata esetében a kérdés nem az, hogy lesz-e, hanem hogy mikor, és hasonló lehet a helyzet a megfelelő VW-vel is. Valójában mindkét teherautó tisztán elektromos származékát már most is fontolgatják.

Amikor az év vége felé forgalomba kerül, az új Amarok nem fogja teljesen leváltani elődjét. A 12 éves teherautó továbbra is gyártásban marad az argentínai pachecói gyárban, hogy kielégítse a dél-amerikai piacok keresletét.

