A Gymkhana-saga királya új modellel tért vissza, és micsoda modellel. A június 26-án megrendezésre kerülő Pikes Peak hegyifutam 100. kiadásának megünneplésére Ken Block részt vesz az eseményen egy Porsche Hoonipigasus volánja mögött.

Mi van a vicces név mögött? A név a Hoonigan Racing Division, a Ken Block által 2010-ben alapított, a WRC és a rallycross világbajnokságon induló csapat, a híres "Pink Pigre", a Le Mans-i 24 órás versenyen 1971-ben indult Porsche 917/20-asra utaló "Pig" és a "Pegasus", a szponzor Mobil 1 szimbólumának kombinációja.

4 Fotó

A modell meglehetősen lenyűgöző műszaki adatlapot tudhat magáénak, nem kevesebb, mint 1400 lóerővel a motorháztető alatt, és mindenekelőtt mindössze 1000 kg-ot nyom a mérlegen, köszönhetően a szénszálas anyagok és a könnyű aerodinamikai függelékek használatának. A motor természetesen egy négyliteres, ikerturbós hathengeres boxer, de a hátsó középső pozícióba beépítve. Természetesen négykerék-meghajtású.

Az autó elkészítéséért a BBi Autosport volt felelős, amely nyolc dobogós helyezéssel és öt osztálygyőzelemmel rendelkezik Coloradóban, és Pikes Peak-specialista. Az előző évi hegyifutam GPS-adatait használó felfüggesztési rendszert szerelnek fel, amely a kerekek viselkedését minden egyes kanyarban módosítja.

"A Pikes Peak az egyik fő oka annak, hogy raliversenyző lettem" - mondja Ken Block. "A versenyzők listáján, akik részt vettek és nyertek ezen a versenyen, sok hősöm szerepel - Walter Röhrl, Ari Vatanen, Michèle Mouton, Sébastien Loeb és Rod Millen , hogy csak néhányat említsek."

"Mindig is szerettem volna esélyt kapni arra, hogy a legmagasabb szinten versenyezhessek a Pikes Peaken, és megszerezzem az összesített győzelmet. Most, hogy a csapatunk és a BBi Autosport megalkotta ezt a hihetetlen Porschét, jó esélyünk van arra, hogy ez meg is valósuljon."

