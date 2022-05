Vegyünk egy Mercedes-AMG G 63-ast, és adjuk oda a Brabusnak, ők ezt csinálják vele. Ha úgy érzed, hogy már láttad ezt a járművet, az teljesen normális. A tuner 2020-ban már bemutatta a 800 Adventure XLP-t, amely csak 800 lóerős volt. A Brabus visszatért ugyanezzel a modellel, de ezúttal 900 lóerővel!

A Brabus először is 4,4 literre növelte a V8-as motor lökettérfogatát. A két turbót is kicserélte, és saját kipufogórendszert épített be, hogy még nagyobb teljesítményt tudjon kihozni belőle. Ez az utcai szörnyeteg fenomenális 900 lóerőt és 1250 Nm-t produkál, de hogy a mechanikáját minél tovább megőrizze, a nyomatékát 1050 Nm-ben maximálták, ami több mint elég, nem igaz?

51 Fotó

Akármilyen nagy, masszív és túlburjánzó is ez a maroknyi tehetős vásárlónak szánt jármű, 4,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/órára, és 210 km/órás végsebességre képes. Ez nem egy Bugatti, de nem szabad elfelejteni, hogy ezt a G 63-ast alapvetően terepjárásra és porfelverésre tervezték. Ehhez Pirelli Scorpion ATR 325/55 R22 méretű gumiabroncsokat használ. A portáltengelyeknek köszönhetően 49 centiméteres hasmagassággal rendelkezik.

Karosszéria részről a Brabus 11,6 cm-rel szélesítette a járművet és 68,9 cm-rel 5,31 m-re növelte a hosszát. Ezzel olyan hosszú, mint a Mercedes-Benz S-osztály limuzin változata.

A Brabus 900 XLP "One of Ten" egy kisebb vagyonba kerül. Az ár 658 625 eurónál kezdődik, ami jóval drágább, mint egy normál G-osztály vagy egy G63, amelyek már így is rendkívül impozánsak az utakon.

