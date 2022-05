Éjszaka bekapcsolja a fényszórókat, hogy megvilágítsa az utat, akárcsak amikor okostelefonja zseblámpáját használja, amikor belép egy sötét szobába. Képzeljük el azonban, ha ez a fénysugár kölcsönhatásba lépne a környező térrel, azonnal észlelve a veszélyeket és aktívan mutatva a helyes utat.

Úgy hangzik, mintha sci-fi lenne, de nem az, és az Audi új digitális mátrix fényszórói erre tökéletes példák. Már most is képesek minderre, szimbólumokat vetítenek az útra, sőt (a legfejlettebb alkalmazásokban) videojátékokat is képesek sík felületre vetíteni. Olasz kollégáink Ingolstadtban jártak, hogy megnézzék ezt a technológiát a legújabb, átformált A8-ason: íme, hogyan működik, és mit láthatunk majd a közeljövő Audijain.

A Digital Matrix LED fényszórók - amelyek az Audi e-tron Sportbackben debütáltak, és most érkeznek az A8-ba -, DMD (Digital Micromirror Device) technológiát használnak: minden fényszóró két izzóból áll, amelyek mindegyike mintegy 1,3 millió mikrotükröt tartalmaz, amelyek egy elektrosztatikus mező segítségével másodpercenként akár 5000-szer is képesek változtatni irányukat. A fénysugár precizitásának növelése érdekében "abszorbereket" is terveztek, amelyek befogják a fényt és kontrasztos árnyékokat hoznak létre.

A rendszer az éjjellátó rendszerrel szinergiában is működik: amikor gyalogost észlel, a fénysugár kiemeli őt, csökkentve ezzel a kockázatát annak, hogy nem veszi észre a sofőr. Továbbfejlesztették az adaptív távolsági fényszóróvezérlést is, amely képes megvilágítani egy kanyar belső oldalát, és az autó megállása után kivetíti az éppen előtte végrehajtott manővert. Aztán ott vannak a dinamikus Leaving Home és Coming Home animációk, amelyek az ajtók kinyitásához és az autóból való kilépéshez kapcsolódnak.

Az autópályán, nagy forgalomban a "sávjelző" és a "tájékozódási fény" funkciók összpontosítják a vezető figyelmét, és növelik a közlekedésbiztonságot. A sávfény a teljes sávot megvilágító fényszőnyeget hoz létre, amely alkalmazkodik az autó pályájának változásaihoz. Ezen túlmenően a sávvezető lámpa árnyékvetítéssel előre jelzi a jármű sávon belüli helyzetét, segítve az út közepének megtartását.

Sávváltáskor a sávjelző lámpa mindkét sávot megvilágítja, míg a tájékozódási lámpa a jármű helyzetét mutatja. Itt lép be a képbe egy példátlan irányjelző funkció is. Amikor a jelzőlámpa bekapcsol, a fényszórók egy villogó fényszakaszt generálnak, amely a megfelelő sávjelző lámpát szegélyezi, és indexként mutatja, merre szándékozunk menni, ami szintén hozzájárul a többi járművezető biztonságához, akik így előre tudják, hogy az autó milyen irányba fog haladni.

Egy másik újdonság a világítástechnika és a Car-to-X kommunikáció közötti kölcsönhatás. A HERE navigációs és térképszolgáltatáson keresztül megosztott adatoknak köszönhetően az autó előre figyelmeztetést kap a balesetekről vagy elakadt járművekről, a Digital Matrix LED fényszórók pedig három másodperces figyelmeztetést vetítenek az autó előtti útra. Ezekben a helyzetekben a vezetője egy háromszöget lát a földön egy felkiáltójellel a belsejében, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy felkészüljön a közvetlen veszélyre.

2016-ban az Audi TTRS volt az első autó a világon, amely OLED-fényszórókkal ellátott fényszórókat alkalmazott. Egy rövidítés, amit már sokat hallottunk a technológiában (gondoljunk csak a tévékészülékekre), de mi is ez konkrétan? Az OLED-ek szerves fénykibocsátó diódák, amelyek különösen hatékonyak, és rendkívül széles és homogén megvilágításra képesek. Az intenzitás változtatható, a felszíni formák pedig szabadon rajzolhatók, illetve szegmensekre oszthatók. Minél több szegmens van, annál tagoltabb, ugyanakkor annál élesebb és pontosabb lesz a kép.

2020-ban az Audi elsőként alkalmazta ezt a technológiát egy modell minden változatán, a Q5-ön, három magra osztott fényklasztereket alkalmazva, amelyek mindegyike hat szegmensből áll, amelyek képesek különböző fényjeleket generálni. Az ügyfelek így a beállítások során személyre szabhatják az autót, három karakterisztika közül választhatnak, a negyedik pedig a Dynamic vezetési mód bekapcsolásakor jelenik meg.

Most az újratervezett A8 is átvette ezt a technológiát, és a sofőr most először az infotainment rendszeren keresztül testre szabhatja a fényjelzést, és nem csak az autó vásárlásakor, a konfiguráció során. Az OLED-technológiát olyannyira tökéletesítették, hogy a fényfelület minden egyes szegmense egyedileg vezérelhető.

A technológia exponenciálisan fejlődik, és az Audi a következő generációs A6-os modellel (amelyet az A6 Avant e-tron koncepció bemutatóautó vetített előre) egy sor olyan funkciót vezet be, amelyek néhány évvel ezelőtt még puszta sci-finek számítottak volna. Rendkívül nagy felbontású hátsó OLED kijelzőkkel rendelkezik majd (a fenti galériában látható), amelyek "hajlékonyak", azaz vékony műanyag vagy fém hordozókkal rendelkeznek, amelyek különböző irányokba hajlíthatóak.

Ez az evolúció, amely a háromdimenziós fény debütálásával páratlan tervezési szabadságot biztosít a korábbihoz képest, hatással lesz a jövő Audijainak megjelenésére és funkcionalitására. A "rugalmas" OLED-ek kiterjeszthetők a fényfüzérekkel szomszédos karosszériafelületekre, így a külvilággal való párbeszédre lényegesen nagyobb területeket biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy az autók ne csak a többi autónak, hanem az út szélén közlekedőknek - elsősorban a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak - is szóljanak.

Egy másik fontos újítás az első lámpákat érinti: az A6 e-tron olyan erős és precíz LED-tömbökkel rendelkezik majd, amelyek mozi minőségű animációkat képesek létrehozni. Ha például az autó egy oszlopnál tölt, és homogén fal van előtte, akkor képes lesz arra - vagy akár a földre - az Audi által kifejezetten ilyen helyzetekre tervezett és kifejlesztett videojátékokat vetíteni, az utasok pedig az okostelefonjukat használhatják joystickként.

Az Audi már idén további, a biztonságot és a külvilággal való kommunikációt célzó technológiát vezet be a kínai piacra kifejlesztett belsőégésű SUV-ban. A központi hátsó féklámpa mellett a tetőspoilerbe integrált extra lámpa is lesz, amely a hátsó ablak felső részén a "quattro" szót vetíti ki.

Ezáltal a a fényfelület megnövekszik a forgalomban való észlelés sebességének javára, a visszavert fényt pedig úgy irányítják, hogy azt csak az Audi mögötti autók érzékelik, a sofőr nem. A következő években az Audi az európai modellekbe történő beépítés mellett további világítási funkciókat is bevezet, például az irányjelzők kivetítését az útra.

