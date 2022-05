A Ford további 7 millió Rivian részvényt adott el 188,42 millió dollár értékben. Ez mindössze néhány nappal azután történt, hogy a cég nyolcmillió papírtól szabadult meg, ami azt jelenti, hogy az autógyártó az elmúlt héten több mint 400 millió dollárnyi Rivian-részvényt értékesített.

A Rivian tavaly novemberben lépett a tőzsdére, és a foglalással rendelkezők részvényenként 78 dolláros fix áron vásárolhatták meg a részvényeket idő előtt. Annak ellenére, hogy a részvények meredeken egy ponton 170 dollár fölé emelkedtek, az ünnepi időszakban és 2022-ben drasztikusan csökkentek. A részvény februárban és márciusban is jelentős mértékben esett. A cikk írásakor egy Rivian-részvény 26,12 dollárba kerül, ami több mint 70%-os csökkenést jelent a bevezetéskori értéke óta.

A Rivian továbbra is ellátási problémákkal küzd, a cég drasztikusan csökkentette a 2022-re kitűzött termelési célját. Elemzők eredetileg arra számítottak, hogy a Rivian körülbelül 40.000 járművet fog gyártani idén, de még márciusban az autógyártó kijelentette, hogy most már csak 25.000 darabos célt tűzött ki maga elé. Azonban még ennek elérése is kihívásnak bizonyulhat - a Rivian az első negyedévben mindössze 2553 járművet gyártott. A cég az idei első negyedévben 1,59 milliárd dolláros veszteséget is elkönyvelhetett.

A Ford és az Amazon a Rivian két fő részvényese. Több más cég is jelentős részesedéssel rendelkezik azonban a cégben, például a Cox Automotive. A Ford eredetileg a Rivian platformját kívánta felhasználni egy elektromos Lincoln SUV számára, azonban az erre vonatkozó terveket azóta elkaszálták. A Ford 5,4 milliárd dolláros piaci veszteséget szenvedett el a Rivian befektetésén, és a startup nagyban felelős a Ford utolsó negyedévben elért, elmaradó pénzügyi eredményeiért, így érthető, miért igyekeznek megválni a részesedésüktől.

A TopAutoNL kivitte az Autobahnra az Alpina B5-öt, hogy megmutassa, mennyi a végsebessége, a tesztből azonban majdnem katasztrófa lett. Itt írtunk a részletekről.