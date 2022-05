Az emberek világszerte egyre több elektromos járművet vásárolnak, de összességében még mindig nem elég jelentős az éghajlatváltozásra gyakorolt pozitív hatásuk. Egy nemrégiben közzétett új tanulmány szerint az elektromos autók elterjedésének jelenlegi üteme nem lesz érzékelhető hatással az éghajlatváltozásra, és ahhoz, hogy az előnyök láthatóvá váljanak, a tendenciát fel kell gyorsítani.

Eric Hannon, a McKinsey Center for Future Mobility partnere és a Mobility's Net-Zero Transition: A Look at Opportunities and Risks (A mobilitás átállása a nettó-zéró kibocsátásra: a lehetőségek és kockázatok áttekintése) című könyv társszerzője szerint, aki az Automotive Newsnak nyilatkozott,

Az, hogy hogyan jutunk el odáig, nincs kőbe vésve. Őszintén szólva túl lassan haladunk. Még nem vagyunk olyan pályán, amely elvezetne minket oda.

Hannon szerint a fő oka annak, hogy az elektromos járművek bevezetése nem kap nagyobb lendületet a töltőinfrastruktúrával függ össze. Kifejti, hogy Európában például hetente mintegy 10 000 töltő megnyitására lenne szükség ahhoz, hogy a 2030-ra kitűzött éghajlati célokat elérjük. Ha a szén-dioxid-kibocsátás nem éri el a csúcspontját és nem kezd el csökkenni 2025-ig, akkor a kutatása szerint a villanyautók hatása az éghajlatváltozásra nem lesz elég (ahhoz, hogy a globális átlaghőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk ebben az évszázadban).

2021 utolsó negyedévében az elektromos járművek az összes új autó regisztrációjának mintegy 8 százalékát tették ki Európában, míg az Egyesült Államokban az EV-k, PHEV-k és hibridek együttesen ugyanebben az időszakban alig érték el a 10 százalékot. Ez bizonyítja, hogy az elmúlt öt évben gyorsan nőtt a villamosított és elektromos járművek népszerűsége, de azt is, hogy még hosszú út áll előttünk, amíg minden új személygépkocsi kizárólag árammal működik.

Hannon arra a következtetésre jutott, hogy

Sokan felismerik, hogy ha többet költenek egy jó cipőre, az egy kicsit tovább fog tartani. Ha 10 vagy 15 évet várunk azzal, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni és komolyan cselekedni, akkor már túl késő lesz. Akkor a helyzet hihetetlenül döcögőssé, hihetetlenül nehézzé és problémássá válik.

