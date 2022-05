Ezt mindenki vegye figyelmeztetésnek: egy kis tudományos tartalom következik. Nem kell félni, mert egy A80-as Toyota Supra segítségével érkezik, amely egy nagy turbófeltöltővel van felszerelve. Ez általában jó képlet a szórakozáshoz, különösen akkor, ha egy átlátszó hűtő van benne.

Itt jön a képbe a tudomány, a Warped Perception YouTube csatorna jóvoltából. Az intercooler feladata egyszerű: lehűti a levegőt, mielőtt az a motorba kerül. Miért fontos ez? A hűvös levegő sűrűbb, ami azt jelenti, hogy több jut belőle a motorba. A több levegő több üzemanyagot jelent, ami több lóerőt eredményez. Egy szívómotor esetében a beszívott levegő hőmérséklete nem jelent komoly problémát, így nincs szükség intercoolerre. A turbófeltöltőkből érkező sűrített levegő azonban forró - több mint 93,3 Celsius-fok, ahogyan azt ezen a Suprán is láthatjuk.

A levegő lehűtésének folyamata szintén egyszerű: a hűtőhöz hasonlóan hűtőbordákon keresztül nyomjuk a levegőt. Ennél a konkrét alkalmazásnál a turbóból érkező forró levegő az intercooler utasoldali tartályába kerül, és a vezetőoldalon távozik. Az egy dolog, hogy beszélünk a folyamatról, de ez a videó egy olyan intercoolert mutat be, amelynek tartályai átlátszó akrilból készültek, így a saját szemünkkel láthatjuk a folyamatot.

Első pillantásra a levegő mozgásának figyelése meglehetősen unalmas kísérletnek tűnik. Még ha egy füstgép is van a dologban, akkor is csak levegő áramlik be az egyik oldalon, és lép ki a másikon, nem igaz? A nagy sebességű kamerák segítségével azonban láthatjuk, hogy ez nem egy pillanatnyi folyamat. Az egész utasoldali tartály megtelik füsttel, mielőtt bármit is látnánk a másik oldalon. A tartályok közötti hőmérsékletkülönbségeket is látjuk, amit azzal mutatnak be, hogy egy kis vizet öntenek rájuk, hogy a tiszta tartályokról letisztítsuk a maradékot. A bal oldalon a tartály szinte azonnal megszárad. A jobb oldalon ez egy kis időbe telik.

Mekkora hőmérsékletkülönbségről beszélünk? Az utolsó menetben két szondát helyeztek a tartályokba, és a feltöltőnyomás közel 20 fontra felhúzva a levegő hőmérséklete eléri a 95,8 Celsius-fokot az intercoolerbe belépve. A túloldalon azonban csak 23,1 Celsius-fok. Ez több mint 70 fokos különbség, és ennél a Toyotánál ez minden bizonnyal hatással lehet a teljesítményre.

Sajnos az egyedi, tiszta tartályok már ezután a menet után tönkrementek, de a lényegre mindenképpen rávilágítottak. Az intercoolerek egyszerűek, de igen hatékonyak a levegő hűtésében a felturbózott autók esetében. Így ér véget a tudományos kísérlet.

