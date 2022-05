Már eltelt néhány év azóta, hogy a BMW bemutatta az X5 jelenlegi generációját. A 2018-ban, a 2019-es modellévre bemutatott G05-ös Sports Activity Vehicle a német autógyártó népszerű névjegyévé vált.

A BMW a modell frissített változatának bevezetésével szeretné életben tartani az X5 iránti keresletet. A ráncfelvarrott modellt már többször látták tesztelés közben, elöl-hátul álcába burkolózva. Most pedig a YouTube CarSpyMedia kapta le az ötüléses high-rider-t, miközben a Nürburgringen körözött.

11 Fotó

Akárcsak a kémfotókon látható, a 'Ringen elcsípett BMW X5 faceliftjének az első és hátsó homlokzati részeit is teljesen eltakarták, ami azt jelzi, hogy frissítést kap a modell ezeken a területeken. Szűkebb fényszórókra számítunk, míg egy átformált lökhárító is napirenden lehet. Mindeközben a hűtőrács is kaphat egy kiigazítást, bár méretnövekedésre nem számítunk... egyelőre. Eközben a hátsó rész a nagy rejtőzködés ellenére csak a hátsó lámpák frissítését kaphatná meg.

A rengeteg frissítés azonban inkább az utastérben lesz látható, hogy a legmodernebb technológiát, például a BMW iDrive 8-at és a nagy méretű, műszerfalra szerelt, kétképernyős kijelzőt is lehetővé tegye.

A hajtásláncok terén egyelőre kevés a részlet, de nem számítunk drámai változásokra. A nagyteljesítményű X5 M továbbra is a kétturbós 4,4 literes V8-as erőforrást használja majd, amely a Competition kivitelben 617 lóerőt ad le.

Ha már az M-nél tartunk, az X5 M-et is kiszúrták már korábban tesztelés közben, ami azt jelenti, hogy a teljesítménymodell is kap majd dizájnfrissítéseket.

A frissített BMW X5 bemutatójának időpontját egyelőre nem jelentették be, azonban az év vége felé, a 2023-as modellévre időzített globális leleplezésre számítunk.

