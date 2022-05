Mint ismeretes, a Mercedes-AMG készül a GT következő generációjára. Kémfotósok már kiszúrták, és az új felvételek szerint az affalterbachi sportkocsi különböző motorokkal érkezik majd, köztük egy plug-in hibrid hajtásláncú változattal. A szóban forgó prototípus erős álcázást visel, de nem tudja elrejteni a hátsó lökhárítón lévő töltőnyílást.

Ez nem meglepő, hiszen a Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance már használja ezt a hajtásláncot. Az új típusú sportkocsit egy ikerturbós 4,0 literes V8-as motor hajtja, amelyhez egy villanymotor párosul. Utóbbi 6,1 kWh-s akkumulátorral működik, és tekintélyes 95 lóerőt (a maximális 204 LE) teljesít. Mindent egybevetve a Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance 843 lóerős kombinált teljesítményre és fenomenális 1470 Nm nyomatékra képes.

23 Fotó

Az új hibrid első pillantásra a mai Mercedes-AMG GT továbbfejlesztése. A galériáinkban látható tucatnyi fotó alapján a GT megtartotta az elődjéhez hasonló receptet, hosszú motorháztetővel és csökkentett hátsó túlnyúlással. Úgy véljük, hogy a GT nagyon hasonlítani fog a Mercedes-AMG SL-re.

A német gyártó egyelőre semmilyen információt nem közölt az új autójáról. Várhatóan az év végén vagy akár 2023-ban leplezhetik le. A Mercedes-AMG GT mindenesetre csak jövőre kerül piacra 53-as és 63-as változatban. A plug-in hibrid vagy "E-Performance" változat kicsit később érkezhet.

A Mercedes-AMG a C 63 új generációjának bemutatását is tervezi a híres négyhengeres hibrid motorral. Végül nemrégiben bejelentették egy elektromos szuperautó érkezését, amelyet először koncepcióként 2022. május 19-én mutattak be. A sorozatgyártású modellt 2025-re tervezik.

