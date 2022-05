Sportkocsikból nincs hiány a mai piacon, de korántsem mind egyformák. A Throttle House legújabb YouTube-videója ezt mutatja be négy ilyen modell összegyűjtésével és versenyeztetésével. A négy versenyző a Chevy Corvette Stingray, a Nissan GT-R Nismo Special Edition, az Acura NSX Type S, és a Porsche 911 Turbo S.

Ez egy félelmetes felállás, de a Throttle House két külön futamra bontja a kvartettet. Az elsőben a Corvette, a GT-R és az NSX küzd meg egymással, mielőtt a győztes a Turbo S ellen indulna.

A trió legerősebbje a Nissan GT-R Nismo Special Edition. Az ikerturbós 3,8 literes V6-os 600 lóerőt és 652 newtonméter nyomatékot ad le. Az NSX Type-S méltó versenytárs a 3,5 literes, ikerturbós V6-os hibriddel. Ez 600 lóerőt és 667 Nm nyomatékot produkál.

A Corvette Stingray és a 911 Turbo S. A Corvette a leggyengébb versenyző, 495 lóerős teljesítményt és 667 Nm forgatónyomatékot ad le a 6,2 literes V8-as szívócsöves motorból. Mindegyikük élén a Porsche áll a 3,8 literes, ikerturbós hathengeresével, amely 641 lóerőt és 590 lb-ft-ot pumpál ki magából.

A GT-R a Corvette-et és az NSX-et is legyőzi az első futamokon. Ezzel a GT-R a Turbo S ellenfele, amely erősebb nála. A Porsche a súlycsökkentés érdekében a hátsó üléseket is elhagyta, így nagyobb előnyre tett szert, amit ki is használ. A Turbo S az állórajtos és a repülőrajtos versenyeken is elsétál a GT-R mellett. A GT-R gyors autó, de a Turbo S gyorsabb.

A verseny megmutatta a kvartett teljesítménykülönbségeit, de hatalmas árkülönbség is van köztük. Lehet, hogy a Corvette volt a leglassabb, de egyben a legolcsóbb is, és tudjuk, hogy jönnek még dögösebb változatok, mint például a 670 lóerős Z06, amely némi félelmet kelthet a drága versenytársakban.

