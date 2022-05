Egyre nagyobb a várakozás a Lamborghini Huracan Sterrato, a Sant'Agata Bolognese-i szupersportkocsi terepjáró változata iránt. A 2019-ben koncepcióként bemutatott modell egy limitált példányszámú (a pletykák szerint 1000 darabos) változattal kel életre, amely 2022 folyamán debütál.

A Sterrato egyik prototípusa a napokban új kémfotókon tért vissza, amelyeken minimális álcázás és néhány új karosszériaelem látható.

12 Fotó

Már az első pillantásra egyértelmű, hogy ez nem egy átlagos Huracan. A terepjáró szuperautó szélesebb karosszériát visel a kerékjárati íveknél, és 20 colos gumiabroncsokkal van felszerelve. Szintén észrevehető a többi felszereltséghez képest nagyobb hasmagasság, nem is beszélve a tetőre szerelt további légbeömlőről, amely még több oxigént biztosít a motor számára.

Korábban a Sterratót agresszív szárnnyal, a lökhárítóra és a tetősínekre szerelt további LED-sávval látták. Valószínű tehát, hogy az új kémfotókon látható prototípus még nem végleges, és a sorozatgyártású modellben még sok egyedi kiegészítőnek lesz helye.

A terepjárós megjelenés mellett az új Huracan várhatóan megerősített oldalszoknyákkal, sárvédőkkel és egyebekkel lesz felszerelve, amelyek még jobban elszigetelik a motort a portól és a sártól.

Nagyobb és hatékonyabb légszűrőt is tervez a Lamborghini, amely blokkolja a szennyeződéseket és javítja a motor megbízhatóságát nagy igénybevétel esetén. Emellett a mechanika is átdolgozásra kerül, a sebességváltó és a felfüggesztés új kalibrációjával. Az 5.2 V10-es erőforrás teljesítménye viszont továbbra is 610 és 640 lóerő között várható, miközben csak összkerékhajtás lesz elérhető.

