Az eddig ismeretlen marokkói-francia NamX cég és az olasz Pininfarina tervezőház egy hidrogénhajtású SUV-t mutatott be. A modell neve HUV, ami a Hydrogen Utility Vehicle (hidrogén-haszonjármű) rövidítése. A különlegesség: a hidrogéntartályok egy része gyorsan cserélhető kapszulák formájában van benne.

A HUV egy állandóan beépített hidrogéntartály mellett hat hordozható kapszulával is rendelkezik. A kapszulák hátul, a raktér alatt vannak elhelyezve, így kívülről is hozzáférhetők, és állítólag mindössze 30 másodperc alatt cserélhetők. A HUV akár 800 kilométeres hatótávolságra is képes.

75 Fotó

Az autó a tervek szerint 2025 végén kerül piacra, ára várhatóan 65 000 és 95 000 euró között mozog majd. Két változatot terveznek: egy 220 kW körüli hátsókerék-hajtású belépőszintű változatot és egy 400 kW-os összkerékhajtású változatot. Már az alapváltozat is 6,5 másodperc alatt sprintel 100 km/órára, és eléri a 200 km/órát is. Az összkerékhajtású, GTH nevű változat 4,5 másodperc alatt teszi meg a normál sprintet, végsebessége pedig 250 km/óra.

Ezt leszámítva a Pininfarina alig közöl részleteket a technológiáról a terjedelmes sajtóközleményben. Az üzemanyagcellás rendszerről csak mellékesen esik szó: "Az impozáns első hűtőrács maximalizálja az üzemanyagcellák hűtési igényeit, miközben kontúrja és a töltőlámpa kontúrja az "X"-re utal.".

A Handelsblatt szerint azonban a meghajtást éppen nem egy üzemanyagcellás rendszer, hanem egy hidrogén-égésű motor biztosítja. A cikk szerint minden egyes hidrogénkapszula nyolc kilogramm gázzal tölthető meg, ami összesen 48 kilogrammot tesz ki. Ezenkívül ott van a főtartály, amelynek kapacitása még nem derült ki. A belső égésű motor (ha van ilyen) jellemzőiről sincs még információ.

Az üres kapszulákat az állomásokon teljes kapszulákra cserélik. A NamX olyan partnereket keres, mint szervizek, benzinkutak és barkácsáruházak. A jelentés szerint még nem dőlt el, hogy hol és ki fogja megépíteni az autót. A pilótafülke (a külső kialakítással ellentétben) szintén nem került még bemutatásra.

A cég honlapján már regisztrálhatsz érdeklődőként az autóra. A NamX HUV élő premierje az őszi Párizsi Autószalonon lesz. Remélhetőleg akkor többet fogunk megtudni a technológiáról.

