Jó időben jó helyen lenni - ez történt a 19Bozzy92 nevű youtuberrel, aki egy esős napon Mugellóban élőben élvezhette az Aston Martin Valkyrie-t, a nagy érdeklődéssel várt brit hiperautót, amelyet 1160 lóerő hajt.

Dühöngő teljesítmény, amelyet a Cosworth által jegyzett V12-es szívómotor és a Rimac által kifejlesztett elektromos hajtóegység kombinációja generál, hogy maga mögé utasítsa a konkurenciát. A videó főszereplője pedig éppen a V12-es, amely a toszkán pálya kerékvetői mentén hallatja hangját.

Egy sikoly, amely úgy tűnik, soha nem ér véget, és amely a kilencvenes évek Forma-1-eseit idézi, köszönhetően annak is, hogy képes elérni a 11 100-as fordulatszámot. Őrület a turbókorszakban. A hivatalos adatok szerint a 6,5 literes szívó V12-es motor önmagában 1000 lóerőt teljesít, a többit az elektromos rendszer adja.

A villamosítás extra lökést ad, hogy az Aston Martin Valkyrie még gyorsabb és erősebb legyen, de a V12-es marad az igazi sztár. Hivatalos teljesítményadatok még nincsenek, és a videó - a tesztek jó részét jellemző eső miatt is - nem ad képet arról, hogy a brit hiperautó valójában milyen gyorsan tud menni.

A mindössze 1030 kg-ra "elosztott" 1160 lóerővel minden bizonnyal a világ leggyorsabb autója lehet. Vannak azonban érdekes elemek, mint például az aktív aerodinamika, amely a 2. perc környékén látható.

Az először 2017-ben bejelentett Aston Martin Valkyrie a brit gyártó termelésének non plus ultráját képviseli majd, 150 példánya már elkelt, darabonként 3,1 millió eurós áron, opciók nélkül. Lesz egy Spider változat is, amelyet 85 példányban gyártanak, valamint a még extrémebb AMR Pro, amelyet kizárólag versenypályára szántak, és amelyet kizárólag a szívó V12-es motor hajt.

