Bár kívülről nem úgy tűnik, a Lexus legkisebb crossovere nagy frissítést kap 2023-ra. Az UX a Toyota luxus divíziójának legújabb modellje, amely átáll az új infotainment rendszerre, amelynek érintőképernyője 8 és 12,3 colos méretben érhető el. A bőséges képernyőfelület mellett élesebb felbontással is büszkélkedhet, és a későbbiekben az OTA-frissítésekkel (over-the-air) is javulni fog.

A megújult multimédiás rendszer ezen a területen is változásokkal jár együtt. Például mostantól két extra USB-töltőcsatlakozó van, míg a fűthető ülések gombjai a műszerfal alsó részéből a váltókar jobb oldalára kerültek. Szerencsére a rettegett touchpad már a múlté, a vezeték nélküli töltőpad pedig nagyobb, mint korábban. A Lexus LED-es hangulatvilágítással is feldobta a dolgokat.

Galéria: 2023 Lexus UX

65 Fotó

Aztán ott vannak a nem látható változások. A mérnökök 20 hegesztési ponttal egészítették ki a karosszéria nyílásait az oldalsó és hátsó ajtók körül, hogy növeljék a szerkezeti merevséget. A Lexus említi, hogy az UX prototípusait a Toyota Shimoyama Műszaki Központjában tesztelték, hogy finomítsák az elektromos szervokormányt, a lengéscsillapítókat és más alkatrészeket. Az új gumiabroncsok javítják a kényelmet, mivel az utastér egy kicsivel csendesebb, mint korábban.

Az F Sport modellre lépve állítható felfüggesztést és a Yamaha által kifejlesztett lengéscsillapítókat kapunk a kezelhetőség élesítése érdekében. Belül a magasabb felszereltségű UX sportülésekkel és más kormánykerékkel rendelkezik, nem beszélve az alumínium pedálokról és a váltógomb exkluzív kialakításáról. A 2023-as modellel az UX F Sport alumínium lábtartót is kap.

A korábban említett infotainmenten kívül a Lexus más technikai megoldásokat is bevezet, többek között egy okostelefon-alkalmazás formáját öltő digitális kulcsot. A nagy képernyőn egy panorámaképernyő is helyet kapott, amely az első, hátsó és oldalsó kamerák által rögzített képeket mutatja. A radar és a kamera korszerűsítése után a biztonsági rendszerekben is fejlesztéseket hajtottak végre.

A Lexus a frissített UX-et idén nyáron fogja világszerte forgalmazni.

